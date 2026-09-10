El misteri sobre els últims anys de vida de Maloney s’estreny entre la demència i una possible residència a Andorra

La investigació sobre Joseph Maloney, el fugitiu nord-americà acusat de matar la seva dona el 1967 i perseguit durant dècades, continua tenint Andorra com una de les últimes peces per encaixar. I és que, després de seguir el seu rastre pels Estats Units, Irlanda, l’Alemanya Oriental i Xipre del Nord, els responsables del projecte ‘Runaway Joe’ treballen ara per demostrar que Maloney va passar els seus darrers anys al Principat i que hi va morir entre el 2005 i el 2007. «De moment, la informació que tenim sobre la seva mort a Andorra és purament anecdòtica, però esperem poder posar-hi remei», han explicat en declaracions a EL PERIÒDIC.
Situant-nos en una línia cronològica, la ‘pista andorrana’ parteix del testimoni del germà del millor amic de Maloney, qui va situar l’arribada del fugitiu i de la seva segona dona, Maria, al país pels volts de l’any 2003. En aquell moment, i segons la informació recollida per l’equip, l’home continuava utilitzant la identitat de Michael ‘Mick’ O’Shea, el nom amb el qual havia refet la seva vida després de fugir dels Estats Units. «Sabem que aquí es feia dir ‘Mick’ O’Shea i que la seva dona, Maria, va tenir cura d’ell mentre patia demència, presumiblement amb l’assistència d’una residència local», han detallat.
Tanmateix, semblaria ser que els periodistes encara no han pogut determinar l’abast de la presència de Maloney al país ni tampoc acreditar les circumstàncies de la seva estada. Tampoc han identificat persones, empreses o organitzacions vinculades amb ell, així com possibles moviments financers, societats, propietats o altres operacions que puguin estar relacionades amb la investigació. L’equip, però, sí que ha contactat amb diverses institucions i autoritats, moltes de les quals «ens han estat extremadament útils, però com que la investigació continua oberta preservarem el seu anonimat mentre busquem proves de la mort de Maloney a Andorra».
En aquest sentit, cal recordar que la investigació va comenaçar a finals del 2022 arran de les memòries publicades aquell mateix any per la jutgessa irlandesa Gillian Hussey, qui relatava un inusual procediment d’extradició que havia tingut com a protagonista Michael ‘Mick’ O’Shea, un home que en realitat era Joseph Maloney i que estava fugit per la presumpta mort de la seva dona. «El cas, 60 anys després, mai es va resoldre i Maloney va escapar de la justícia», recorden els responsables de la investigació. A partir d’aquí, Documentary On One, l’espai de documentals sonors de la radiotelevisió pública irlandesa RTÉ, va reconstruir el cas en una sèrie de pòdcasts.
Des de llavors, el treball ha continuat fins al punt que, enguany, el productor Pavel Barter ha publicat el llibre ‘Runaway Joe: A Murder, a Hidden Identity, a Six-Decade Manhut‘, en el qual es troben diverses novetats sobre la investigació. A més de Barter, val a dir que l’equip està conformat també per Tim Desmond, Liam O’Brien, Nicoline Greer i Richard Fitzpatrick, entre altres professionals. «La Fiscalia del districte de Rochester, a l’estat de Nova York, on Maloney presumptament va cometre l’assassinat, ens va obrir amablement els seus arxius», afegeixen, permetent-se així poder consultar la investigació policial inicial.
Ja en territori irlandès, els investigadors van obtenir informació sobre la vigilància i posterior captura de Maloney, fins que va quedar en llibertat i va evitar ser extradit als Estats Units per un problema tècnic relacionat amb el tractat d’extradició entre els dos països. Així, el recorregut situa Maloney, inicialment a Rochester, des d’on va fugir després de ser acusat de la mort de June Fisk; posteriorment, es va instal·lar a Irlanda sota la identitat de O’Shea i, després de tornar a desaparèixer el 1986, es creu que es va traslladar a l’Alemanya Oriental. «Creiem que més tard, el 1990, es va traslladar a Xipre del Nord, un territori sense extradició a Occident», apunten.
«Les nostres fonts, concretament el germà del millor amic de Joe Maloney, ens han explicat que ell i la seva dona Maria es van traslladar a Andorra cap al 2003 i que va morir aquí un parell d’anys després», han afirmat els investigadors, deixant clar, doncs, que el Principat no seria el centre de la història, sinó l’últim dels diversos territoris pels quals hauria passat. Tanmateix, la recerca no acabarà amb aquestes indagacions, ja que ‘Runaway Joe’ es troba actualment en desenvolupament per convertir-se en una sèrie de televisió. «Esperem que en un futur no gaire llunyà pugueu veure la història en alguna plataforma de streaming», han avançat. Mentrestant, continuaran buscant «proves documentals sòlides» que confirmin la mort de Maloney a Andorra.