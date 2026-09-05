Una nova pista porta fins a Andorra la investigació sobre Joseph Maloney, un fugitiu perseguit durant dècades

Una investigació que va començar als Estats Units ara fa gairebé sis dècades té una nova pista que condueix fins a Andorra. Es tracta de la investigació sobre la història de Josep Michael Maloney, la qual un grup de periodistes irlandesos l’ha tractat de reconstruir al llarg dels darrers anys amb l’objectiu d’esclarir el destí final de l’home, qui va desaparèixer després de ser acusat de la mort de la seva dona i va aconseguir eludir durant dècades les autoritats nord-americanes.
Així, la història de Maloney es remunta a l’any 1967, a Rochester, a l’estat de Nova York. Allà, la seva dona, June Fisk, va morir després d’haver assistit a la festa del cinquè aniversari del fill de la parella, i Maloney va ser acusat d’haver-la enverinat. Tanmateix, i mentre estava ingressat en un centre hospitalari a l’espera de judici, va aconseguir escapar i va desaparèixer dels Estats Units. El seu rastre, però, va reaparèixer uns anys després a Irlanda, on havia adoptat la identitat de Michael O’Sheia i havia aconseguit construir una nova vida.
Després d’escapar dels Estats Units, el seu rastre va reaparèixer uns anys després a Irlanda, on havia adoptat la identitat de Michael O’Sheia i havia aconseguit construir una nova vida
Ja en 1973, la policia irlandesa va obtenir les empremtes d’O’Shea i la Interpol va determinar que corresponien al fugitiu nord-americà, tot i que no va poder ser entregat a causa de la inexistència d’un tracta d’extradició entre ambdós estats. La situació va canviar anys més tard i Maloney va ser detingut el 1985, arran del procés per extradir-lo als Estats Units. El procediment, però, va acabar fracassant després que el Tribunal Superior irlandès declarés invàlid el tractat per un error tècnic en la legislació, quedant així en llibertat i tornant a desaparèixer d’Irlanda.
Ara, dècades després, els periodistes Pavel Barter i Tim Desmond van reprendre el cas amb ‘Runaway Joe’, una investigació de RTÉ Documentary On One que va arribar a seguir el rastre del fugitiu fins a Xipre, on diversos testimonis van assegurar identificar fotografies de Maloney. El treball d’ambdós periodistes, publicat inicialment en format pòdcast el 2024, ha continuat amb noves investigacions, publicant-se també aquest any el llibre ‘Runaway Joe: A Murder, a Hidden Identity, a Six-Decade Manhunt’. L’equip que investiga el cas, doncs, té previst viatjar a Andorra per intentar aclarir aquesta nova pista que porta fins al Principat i poder aportar, així, nova informació sobre els darrers anys de vida de Maloney.