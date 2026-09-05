Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Maloney va desaparèixer després de ser acusat de la mort de la seva dona. | RTÉ
Alex Montero Carrer
Un misteri sense resoldre

Una nova pista porta fins a Andorra la investigació sobre Joseph Maloney, un fugitiu perseguit durant dècades

Els periodistes que han reconstruït el cas viatjaran al Principat per intentar confirmar si Maloney va passar aquí els seus últims anys

Una investigació que va començar als Estats Units ara fa gairebé sis dècades té una nova pista que condueix fins a Andorra. Es tracta de la investigació sobre la història de Josep Michael Maloney, la qual un grup de periodistes irlandesos l’ha tractat de reconstruir al llarg dels darrers anys amb l’objectiu d’esclarir el destí final de l’home, qui va desaparèixer després de ser acusat de la mort de la seva dona i va aconseguir eludir durant dècades les autoritats nord-americanes.

Així, la història de Maloney es remunta a l’any 1967, a Rochester, a l’estat de Nova York. Allà, la seva dona, June Fisk, va morir després d’haver assistit a la festa del cinquè aniversari del fill de la parella, i Maloney va ser acusat d’haver-la enverinat. Tanmateix, i mentre estava ingressat en un centre hospitalari a l’espera de judici, va aconseguir escapar i va desaparèixer dels Estats Units. El seu rastre, però, va reaparèixer uns anys després a Irlanda, on havia adoptat la identitat de Michael O’Sheia i havia aconseguit construir una nova vida.

Després d’escapar dels Estats Units, el seu rastre va reaparèixer uns anys després a Irlanda, on havia adoptat la identitat de Michael O’Sheia i havia aconseguit construir una nova vida

Ja en 1973, la policia irlandesa va obtenir les empremtes d’O’Shea i la Interpol va determinar que corresponien al fugitiu nord-americà, tot i que no va poder ser entregat a causa de la inexistència d’un tracta d’extradició entre ambdós estats. La situació va canviar anys més tard i Maloney va ser detingut el 1985, arran del procés per extradir-lo als Estats Units. El procediment, però, va acabar fracassant després que el Tribunal Superior irlandès declarés invàlid el tractat per un error tècnic en la legislació, quedant així en llibertat i tornant a desaparèixer d’Irlanda.

Ara, dècades després, els periodistes Pavel Barter i Tim Desmond van reprendre el cas amb ‘Runaway Joe’, una investigació de RTÉ Documentary On One que va arribar a seguir el rastre del fugitiu fins a Xipre, on diversos testimonis van assegurar identificar fotografies de Maloney. El treball d’ambdós periodistes, publicat inicialment en format pòdcast el 2024, ha continuat amb noves investigacions, publicant-se també aquest any el llibre ‘Runaway Joe: A Murder, a Hidden Identity, a Six-Decade Manhunt’. L’equip que investiga el cas, doncs, té previst viatjar a Andorra per intentar aclarir aquesta nova pista que porta fins al Principat i poder aportar, així, nova informació sobre els darrers anys de vida de Maloney.

Comparteix
Notícies relacionades
L’FC Andorra suma la tercera derrota consecutiva amb un gol en pròpia d’Alende a l’inici del primer temps (1-0)
Mònica Doria clou a primera ronda el caiac cross de la Copa del Món de París després de ser 28a a la contrarellotge
L’agost clou amb més del doble de les precipitacions habituals i a la vegada sent el tercer més càlid des del 1950

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Ordino i Auzat es retroben per segon any consecutiu al Port del Rat i aposten donar continuïtat a la trobada
  • Societat
Professionals adverteixen de l’impacte de la pornografia en la sexualitat dels més joves: «Estan sobreinformats»
  • Societat
La violència de gènere digital suma fins a 12 casos entre gener i maig i iguala la xifra registrada al llarg de tot l’any 2025
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
Frikiing Days celebra la primera edició amb l’ambició de convertir-se en el gran punt de trobada friqui d’Andorra
  • Parròquies, Política
La Massana comptarà amb un nou edifici de 30 immobles de lloguer assequible al carrer Pradet de l’Aldosa
  • Parròquies, Societat
Encamp instal·larà plaques solars al complex esportiu i l’escola bressol per cobrir el 35% de la demanda elèctrica
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu