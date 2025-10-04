Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El mercat de la vall d'Andorra la Vella durant aquest dissabte. | ANA / R.S.
Agències
Desensa edició

El mercat de la vall ha tancat aquest dissabte després de cinc mesos oferint artesania i productes agroalimentaris

La iniciativa se celebra per desè any consecutiu amb la voluntat de donar a conèixer l'activitat dels productors, artistes i artesans del país

El mercat de la vall d’Andorra la Vella ha tancat aquest dissabte la desena edició, posant punt final a la temporada d’enguany. Amb una trentena de parades i la participació dels comerços locals del centre històric, una de les novetats d’enguany, la mostra ha tornat a dinamitzar la zona durant cada primer dissabte de mes, entre el maig i l’octubre, oferint artesania creativa, art i productes agroalimentaris.

Una altra de les novetats ha estat la creació del mercat de la vall menuts, que ha completat una proposta que ha reforçat la vitalitat comercial i cultural de la zona. Els infants han pogut jugar a fer de paradistes i, alhora han pogut divertir-se amb els jocs de fusta. Els visitants també han pogut gaudir d’exhibicions d’artistes i creadors del país amb l’objectiu de promoure les seves activitats i afavorir la visibilitat del talent local.

La iniciativa se celebra per desè any consecutiu amb la voluntat d’oferir un atractiu afegit per a la zona i, alhora, donar a conèixer l’activitat dels productors, artistes i artesans del país. El mercat de la vall va néixer el setembre del 2016 amb l’objectiu dinamitzar el centre històric.

Notícies relacionades
Fité posa en valor els oficis tradicionals a l’acte inaugural de la cinquena edició de la Pitavola del Comapedrosa
Sant Julià destina prop de 37.000 euros a un nou tram de la xarxa d’aigua pluvial a la carretera de la Peguera
A punt de començar la segona fase de les obres de la plaça Calonge-Sant Antoni amb afectacions a la circulació

