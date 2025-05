10a edició

El Mercat de la Vall celebra 10 anys consolidat com a referent comercial i cultural d’Andorra la Vella

La incorporació de nous atractius, com botigues al carrer i activitats infantils, reforcen l’èxit de públic i de vendes

Andorra la Vella ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la 10a edició del Mercat de la Vall, la mostra d’artesania creativa, art i productes agroalimentaris que novament se celebra al centre històric d’Andorra la Vella i que segons ha manifestat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ja està plenament consolidada.

De fet, des del comú s’han presentat aquest any tot un seguit de novetats que reforcen un esdeveniment clau per als comerciants de la zona i que els permeten fer un balanç “positiu” tant a nivell de promoció com de venda dels seus productes. El mercat, format per una trentena de paradetes, es desenvolupa entre les 11 i les 20 hores i s’anirà reproduint fins a l’octubre. La propera cita serà el 7 de juny.

Coincidint amb el desè aniversari, Nazzaro ha recordat que s’ha introduït com a nous atractius la participació de fins a cinc comerços de Príncep Benlloch, que durant la jornada d’aquest dissabte poden treure part de la seva botiga al carrer. La iniciativa suposa un reclam més “perquè la gent vingui a veure les seves paradetes i també puguin mostrar els seus productes aprofitant el Mercat de la Vall”.

A més a més, els visitants poden gaudir d’exhibicions d’artistes i creadors del país, amb l’objectiu de promoure les seves activitats i afavorir la visibilitat del talent local. Una altra de les novetats és el Mercat de la Vall Menuts, una nova proposta que es duu a terme a la placeta Monjó on els infants poden jugar i fer de paradistes. En aquest espai també s’han instal·lat diversos jocs de fusta amb la idea d’ampliar l’oferta d’activitats.

Pel que fa al retorn dels comerciants, Nazzaro ha posat en relleu que és més que satisfactori i que atreu tant públic nacional com turistes. “La seva valoració cada any és molt positiva i els segueix agradant poder participar cada dissabte i seguir venent i mostrant els seus productes”, ha afirmat. De cara a edicions posteriors, a més, la idea de la corporació és aconseguir que més comerços treguin les seves botigues al carrer: “Si l’any vinent podem ser més, serà tot un èxit i nosaltres encantats”, ha afegit.

La mostra és organitzada per l’àrea de Promoció Turística i Comercial del comú d’Andorra la Vella i compta amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants del Centre Històric, els Productors Agrícoles i Artesans d’Andorra i l’Associació de Creadors Plàstics la Xarranca. El Mercat de la Vall va néixer el setembre del 2016 amb l’objectiu dinamitzar el centre històric i ha esdevingut un referent permanent del barri.