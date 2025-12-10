El magistrat Yves Picod es jubilarà per decisió pròpia tot i que continuarà exercint fins a finals de juny del 2026

El magistrat del Tribunal Superior Yves Picod ha comunicat al Consell Superior de la Justícia (CSJ) la seva voluntat de jubilar-se, tal com preveu l’article 68.1 de la Llei qualificada de la Justícia. Picod continuarà exercint les seves funcions fins a finals de juny del 2026, segons ha informat l’ens regulador de la judicatura.
Altrament, en la sessió celebrada aquest dimecres, el CSJ també ha aprovat el Pla de Formació Contínua per al 2026, el qual fixa les línies mestres de la formació obligatòria i voluntària per als membres de les carreres judicial i fiscal, així com per al personal al servei de l’Administració de Justícia. La proposta ha estat elaborada per la Comissió Pedagògica de Formació i presentada el passat 4 de desembre.
El Pla articula tres itineraris formatius. El primer combina formació generalista i especialitzada en àmbits com l’ètica judicial, la jurisprudència europea, les tècniques d’interrogatori o la cooperació jurídica internacional; el segon, dona continuïtat a la formació iniciada l’any passat amb sessions sobre gestió del temps, ciberseguretat i protecció de dades, entre altres, mentre que el tercer programa inclou formacions en codi ètic, violència de gènere, assetjament, estadística judicial, habilitats comunicatives i primers auxilis.