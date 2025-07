Segon informe trimestral del portal Pisos.ad

El lloguer de pisos a Andorra s’encareix un 6,4 % el segon trimestre i assoleix un màxim històric de 3.117 euros mensuals

L’augment ve acompanyat d’una pujada del 17,7 % en el preu per metre quadrat i d’una superfície mitjana dels pisos llogats que supera els 130 m²

El preu mitjà del lloguer de pisos a Andorra ha marcat un nou màxim històric durant el segon trimestre del 2025, situant-se en 3.117,82 euros mensuals. Així ho recull el segon informe trimestral publicat aquest dimecres pel portal Pisos.ad, que analitza l’evolució del mercat residencial entre l’1 d’abril i el 30 de juny.

L’increment respecte al trimestre anterior és del 6,4 %, quan el preu mitjà era de 2.929,75 euros. El creixement també s’evidencia en el preu per metre quadrat, que passa de 23,41 €/m² a 27,56 €/m², un augment del 17,7 %. La superfície mitjana dels pisos llogats s’ha ampliat lleugerament i se situa en 133,14 m². Pel que fa al preu medià —indicador que ofereix una visió més estable del mercat—, aquest es manté en 2.800 euros.

En l’àmbit territorial, Escaldes-Engordany continua liderant el rànquing amb els preus més elevats en el lloguer de pisos, superant els 3.648 euros mensuals de mitjana. A l’altre extrem, Encamp es manté com la parròquia amb els lloguers més assequibles, amb una mitjana de 1.571 euros. En termes de rendiment per superfície, Canillo registra el valor més alt, amb 31 €/m², seguit d’Escaldes-Engordany. Sant Julià de Lòria tanca la classificació, amb un valor de 19,46 €/m².

El mercat de compravenda també mostra increments generalitzats. El preu mitjà de venda d’habitatges s’ha situat en 794.429 euros, un augment del 15,4 % respecte al trimestre anterior. El preu medià ha pujat fins als 593.388 euros. També creix el preu per metre quadrat, que passa de 6.000,53 €/m² a 6.593,03 €/m², mentre que la superfície mitjana dels habitatges venuts arriba als 120,5 m².

Ordino i Escaldes-Engordany es mantenen com les parròquies amb els valors de compravenda més alts. A Ordino, el preu mitjà dels pisos supera els 1,5 milions d’euros, i el de les cases se situa en 3,1 milions. A Escaldes-Engordany, els pisos tenen un preu mitjà d’1.149.142 euros, amb un cost per metre quadrat que supera els 8.493 €/m², el més alt del país. Per contra, Encamp presenta els valors més baixos, amb 439.591 euros de mitjana per pis i 4.183 €/m² en el cas de les cases.

Pel que fa al lloguer de cases, tot i una lleugera reducció de l’oferta —amb només 12 unitats disponibles al portal—, els preus han registrat un fort increment. El preu mitjà mensual s’ha situat en 6.582,92 euros, amb un preu per metre quadrat que s’enfila fins als 21,33 €/m², gairebé el doble que el trimestre anterior. El segment de compravenda de cases també registra una pujada. El preu mitjà arriba als 2.361.785 euros, mentre que el preu medià se situa en 1.712.500 euros, consolidant la tendència a l’alça del mercat residencial.