El jove madrileny condemnat per agressió sexual al Pas no tornarà a la Comella tot i la pena de tres anys

El Tribunal de Corts ha condemnat el madrileny de 21 anys acusat d’agressió sexual al Pas de la Casa a tres anys de presó com a autor d’un delicte major. De la pena imposada, es consideren ferms els mesos ja complerts en presó preventiva, mentre que la resta queda suspesa de manera condicional durant un període de quatre anys.
La resolució també estableix la prohibició de contactar amb la víctima i l’expulsió del Principat durant deu anys. A més, el condemnat haurà d’assumir les despeses de la representació legal de la querellant i abonar una indemnització de més de 5.000 euros. Cal remarca, però, que la sentència no és ferma i es pot recórrer.
Per altra banda, la defensa, durant el judici, va sol·licitar l’absolució del processat i la seva posada en llibertat immediata. L’advocada va argumentar que els fets responien a una relació consentida i va advertir del risc de valorar les proves des d’una perspectiva esbiaixada. També va sostenir que el relat de l’acusat s’havia mantingut coherent i que el seu comportament posterior no era compatible amb la comissió d’un delicte d’aquest tipus.
En canvi, la fiscalia i l’acusació particular van mantenir la petició inicial de sis anys de presó, així com dotze anys de prohibició de contacte amb la víctima, l’expulsió definitiva del país i el pagament de les despeses judicials i danys morals, els quals ascendien a prop de 14.000 euros. El ministeri fiscal va defensar que el consentiment havia de ser explícit i continuat, i va donar especial rellevància a les proves indirectes i al relat de la denunciant.
Els fets es remunten a la matinada de l’1 de març del 2025 en una discoteca del Pas de la Casa. Segons l’acusació, l’agressió s’hauria produït a l’interior d’un lavabo, en un espai sense testimonis directes. Durant el judici, es van analitzar imatges de seguretat i informes pericials, així com les declaracions de les parts, les quals van oferir versions oposades del que va succeir.