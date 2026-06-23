El Grup de Rescat de Muntanya dels Bombers es recicla per mantenir la resposta en entorns d’alta exigència

El Grup de Rescat de Muntanya i la unitat sanitària dels Bombers van dur a terme ahir una jornada de reciclatge físic i tècnic al pic de Percanela, a la Massana, amb l’objectiu de mantenir i reforçar la capacitat operativa dels equips en intervencions en entorns d’alta muntanya, sovint, apunten, condicionats per la dificultat del terreny i les condicions meteorològiques.
L’activitat va començar amb una ascensió de prop de 1.000 metres de desnivell positiu, un exercici que forma part de la preparació física habitual dels efectius especialitzats en rescat. Aquesta fase inicial respon a la necessitat de garantir que els equips mantenen un nivell òptim de resistència i capacitat d’actuació en intervencions que, en molts casos, requereixen esforços prolongats i en condicions exigents.
L’activitat va començar amb una ascensió de prop de 1.000 metres de desnivell positiu, un exercici que forma part de la preparació física habitual dels efectius especialitzats en rescat
Posteriorment, els efectius van realitzar diverses maniobres d’heligruatge en diferents configuracions operatives, amb la col·laboració d’Heliand. Aquest tipus d’exercicis, indiquen, permeten consolidar procediments d’evacuació i rescat aeri, així com reforçar la coordinació entre els diferents intervinents, un factor clau en operacions on el temps de resposta i la precisió són determinants per a la seguretat de les persones afectades.
Tal com informen, la jornada també va servir per familiaritzar-se amb el sistema RECCO SAR, una tecnologia recentment incorporada que permet optimitzar la localització de persones desaparegudes en grans extensions de terreny. Segons els equips participants, el coneixement pràctic d’aquest sistema és essencial per integrar-lo plenament dins els protocols habituals de recerca i rescat en muntanya.