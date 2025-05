Futur sostenible al camp

El Govern revisarà els plans de millora agrària i impulsa un centre de recria d’anolles

Casal aposta per una raça bruna ben treballada, noves línies de suport al sector i per potenciar productes de qualitat com la Carn d’Andorra

Després de la millora dels ajuts a la ramaderia i a l’agricultura el que el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia té ara com ara sobre la taula “la revisió dels plans de millora”, que daten de començament dels anys 2000 i que, per tant, haurien de ser objecte d’una actualització dels barems. A més, s’avaluarà “si es poden trobar noves línies de finançament i de suport al sector”, segons ha posat en relleu el titular de la cartera, Guillem Casal, que també ha manifestat que en el vessant de la ramaderia el que estan treballant a hores d’ara és el centre de recria d’anolles.

Sobre el centre, Casal ha posat en relleu que ara s’està fent un control dels toros de selecció i que s’hauria de “fer el mateix” amb les mares, la qual cosa passaria “per crear un centre de recria” d’anolles, que són les vaques més joves, entre un i tres anys. Caldria seleccionar-les, per tenir “una raça pròpia ben treballada” i, per tant, tenir un control tant sobre els pares com sobre les mares reproductores. Aquest projecte ja s’ha començat a analitzar amb el suport del grup Gasconne dels Pirineus que tenen una raça similar a la bruna. Casal ha reivindicat que totes les passes que està fent el ministeri busquen “continuar fent que el sector sigui ben viu”.

Qüestionat sobre el cultiu de cànnabis terapèutic, que es troba en fase d’estudi, Casal ha destacat que estan “treballant en els objectius que ens van marcar al principi de legislatura” i ha reivindicat que el que cal és “seguir potenciant allò que sabem fer bé, allò que funciona”. I en aquest sentit ha remarcat que s’està treballant “molt bé un producte de qualitat” que és la Carn d’Andorra que representa el 15% del mercat de carn i que, per tant, “això sí que és un potencial que cal continuar fomentant” en un país on “tenim gairebé deu milions de visitants, per tant, aquest és el nostre pal de paller”. “Jo crec que hem de fomentar allò que realment funciona i després, si hi ha d’altres coses que ho poden complementar, millor que millor”, ha conclòs.