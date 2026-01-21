El Govern rebaixa l’abast de l’informe i mira cap a la resta de països europeus: “No estem en una situacio exagerada”

El Govern ha relativitzat els resultats de l’informe del Comitè Europeu de Drets Socials, que situa Andorra en una posició majoritària de no-conformitat en matèria laboral, i ha defensat que el Principat no es troba en una situació excepcional respecte a la resta de països analitzats. L’Executiu ha aprofitat també les conclusions positives en igualtat d’oportunitats entre dones i homes per posar en valor els avenços en participació femenina en càrrecs de responsabilitat.
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha volgut contextualitzar els resultats i ha remarcat que “la gran majoria dels països estan en situació de no-conformitat”. Segons ha explicat, l’avaluació correspon a un informe “tancat a finals del 2024” i ha subratllat que es tracta de conclusions basades en una fotografia d’ara fa un any. En aquest sentit, ha assegurat que “si ens tornessin a fer l’avaluació, segurament ja hi hauria qüestions corregides i millorades”.
Casal ha recordat que Andorra s’ha mostrat interessada a sotmetre’s a aquest tipus d’auditories des de l’entrada en vigor de la Carta, l’any 2005, en àmbits com el social, el laboral i la igualtat de gènere. També ha insistit que, dels 19 països europeus analitzats, “pocs compleixen plenament els requisits”, motiu pel qual ha afirmat que el Principat “no està en una situació exagerada respecte al seu entorn europeu”.
“La gran majoria dels països estan en una situació de no conformitat” – Guillem Casal
Davant les crítiques per les mancances detectades en el sector laboral, el Govern ha posat l’accent en l’únic àmbit avalat plenament pel Comitè, el de la igualtat d’oportunitats, i ha defensat que la participació femenina en llocs de responsabilitat “ha fet avenços” al país. Alhora, Casal ha admès que “hi ha feina per endavant” i ha apuntat que la revisió en curs del Codi de Relacions Laborals ha de permetre avançar en alguns dels aspectes assenyalats per l’informe.
L’informe, recollit a les Conclusions 2025 en el marc del cicle ordinari de supervisió de la Carta Social Europea revisada, avalua set articles del tractat i conclou que Andorra només compleix plenament l’article 20, relatiu a la igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes en l’ocupació. En la resta d’àmbits analitzats, el document detecta mancances vinculades a la durada de la jornada laboral, la salut i seguretat en el treball, la protecció de determinats col·lectius, la bretxa salarial de gènere i la llibertat sindical.