Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. | SFGA / JAViladot
El Periòdic d'Andorra
'Punxada' a l'informe del Comitè Europeu de Drets Socials

El Govern rebaixa l’abast de l’informe i mira cap a la resta de països europeus: “No estem en una situacio exagerada”

L’informe se centra en analitzar set àmbits de la Carta Social Europea i compara Andorra amb dinou països europeus

El Govern ha relativitzat els resultats de l’informe del Comitè Europeu de Drets Socials, que situa Andorra en una posició majoritària de no-conformitat en matèria laboral, i ha defensat que el Principat no es troba en una situació excepcional respecte a la resta de països analitzats. L’Executiu ha aprofitat també les conclusions positives en igualtat d’oportunitats entre dones i homes per posar en valor els avenços en participació femenina en càrrecs de responsabilitat.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha volgut contextualitzar els resultats i ha remarcat que “la gran majoria dels països estan en situació de no-conformitat”. Segons ha explicat, l’avaluació correspon a un informe “tancat a finals del 2024” i ha subratllat que es tracta de conclusions basades en una fotografia d’ara fa un any. En aquest sentit, ha assegurat que “si ens tornessin a fer l’avaluació, segurament ja hi hauria qüestions corregides i millorades”.

Casal ha recordat que Andorra s’ha mostrat interessada a sotmetre’s a aquest tipus d’auditories des de l’entrada en vigor de la Carta, l’any 2005, en àmbits com el social, el laboral i la igualtat de gènere. També ha insistit que, dels 19 països europeus analitzats, “pocs compleixen plenament els requisits”, motiu pel qual ha afirmat que el Principat “no està en una situació exagerada respecte al seu entorn europeu”.

“La gran majoria dels països estan en una situació de no conformitat” – Guillem Casal

Davant les crítiques per les mancances detectades en el sector laboral, el Govern ha posat l’accent en l’únic àmbit avalat plenament pel Comitè, el de la igualtat d’oportunitats, i ha defensat que la participació femenina en llocs de responsabilitat “ha fet avenços” al país. Alhora, Casal ha admès que “hi ha feina per endavant” i ha apuntat que la revisió en curs del Codi de Relacions Laborals ha de permetre avançar en alguns dels aspectes assenyalats per l’informe.

L’informe, recollit a les Conclusions 2025 en el marc del cicle ordinari de supervisió de la Carta Social Europea revisada, avalua set articles del tractat i conclou que Andorra només compleix plenament l’article 20, relatiu a la igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes en l’ocupació. En la resta d’àmbits analitzats, el document detecta mancances vinculades a la durada de la jornada laboral, la salut i seguretat en el treball, la protecció de determinats col·lectius, la bretxa salarial de gènere i la llibertat sindical.

El Consell Europeu alerta de jornades excessives, bretxa salarial i mancances en llibertat sindical al Principat

Llegir

Comparteix
Notícies relacionades
L’AEAT rebutja l’esmena de Concòrdia i alerta que una retallada d’Andorra Turisme “seria perjudicial per al país”
El secretari d’Estat d’Economia i Habitatge Jordi Puy és l’escollit per estar al capdavant del gabinet d’Espot
El Consell Europeu alerta de jornades excessives, bretxa salarial i mancances en llibertat sindical al Principat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Alcobé titlla de “lamentable” el col·lapse i obre la porta a impedir l’entrada d’autobusos sense equipaments
  • Societat, Tribunals
L’acusat per agressió sexual al Pas de la Casa defensa el consentiment, tot i que la Fiscalia troba ‘contradiccions’
  • Societat
El Sindicat d’Habitatge proposa reorganitzar-se en blocs territorials al país per enfortir la mobilització
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Aprovada la modificació del POUP de Canillo per un creixement “qualitatiu” i amb una densitat “no massificada”
  • Parròquies
Canillo estudia pujar els preus del Pont Tibetà per evitar que “es massifiqui” i regular així l’afluència de visitants
  • Parròquies, Societat
Diferents entitats del país enllesteixen actuacions per evitar relliscades al carrer i donen consells per a la nevada
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu