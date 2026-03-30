El Govern preveu concertar entre el 45% i el 55% de les places del futur centre sociosanitari d’Encamp

El Govern ha formalitzat la signatura d’un memoràndum d’entesa amb la societat Residencial Parc de l’Ossa Pirineus, SL per establir les bases de col·laboració en la posada en marxa d’un centre sociosanitari per a gent gran a Encamp. L’acord ha previst la concertació d’entre el 45% i el 55% de les places del futur equipament, una vegada entri en funcionament, fet que permetrà incrementar l’oferta actual amb 66 noves places concertades respecte a les 270 existents al país.
La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, i el representant de la societat promotora han estat els encarregats de formalitzar el document, en un acte que també ha comptat amb la presència de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas. Segons ha destacat Marín, la signatura ha donat continuïtat a l’acord inicial subscrit el març del 2023 i ha consolidat el compromís de l’Executiu de reforçar la xarxa de recursos sociosanitaris, ampliar la cobertura pública i garantir una atenció de qualitat a la gent gran en col·laboració amb el sector privat.
Des de la societat operadora s’ha assenyalat que el projecte neix amb la voluntat de garantir el benestar de les persones grans i les seves famílies, aplicant criteris de qualitat similars als centres que gestionen a Catalunya. Per la seva banda, Mas ha valorat positivament l’evolució del projecte i ha confirmat que el comú ja ha atorgat la llicència per iniciar les obres.
El projecte ha previst 120 places residencials i un centre de dia amb 30 places addicionals
La residència és una iniciativa d’inversió íntegrament privada impulsada per MoraBanc, la qual participa com a promotor, finançador i accionista dins d’un model de coinversió. El centre preveu una capacitat inicial de 120 places residencials assistides i la seva obertura està prevista per a l’any 2028.
A més, l’equipament incorporarà un centre de dia amb 30 places i oferirà serveis d’atenció integral les 24 hores, incloent suport personal, assistència sanitària, fisioteràpia, activitats de estimulació cognitiva i programes orientats a fomentar l’autonomia de les persones usuàries.