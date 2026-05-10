L’estret d’Ormuz i la fragilitat de l’economia global

El possible tancament prolongat de l’estret d’Ormuz no és només una qüestió llunyana, sinó un avís sobre la fragilitat de l’economia global. Quan una via clau del comerç energètic es veu afectada, les conseqüències acaben arribant arreu, també a Andorra. Tot i una posició relativament privilegiada, el país no és aliè a l’impacte en el preu del combustible i dels productes. En aquest context, cal més consciència col·lectiva. L’actualitat internacional sovint sembla distant, però moments com aquest exigeixen atenció i informació. L’economia mundial es troba en un punt delicat, i això demana prudència: cuidar les inversions, anticipar escenaris i entendre els riscos. Andorra ha sabut adaptar-se als canvis, i aquest n’és un més. No es tracta d’alarmisme, sinó de preparació. Estar informats i actuar amb criteri és clau per protegir el benestar en un entorn global incert.

