Andorra Digital avança i desplega el núvol sobirà de dades amb l’adjudicació dels serveis cloud externalitzats

Andorra Digital ja ha completat l’adjudicació dels serveis necessaris per desplegar un núvol sobirà de dades al país, una infraestructura que permetrà emmagatzemar informació tant de l’àmbit públic com privat amb l’objectiu que el control d’accés recaigui en els mateixos usuaris i no en les empreses proveïdores.
El director d’Andorra Digital, David Vicente, ha explicat que el procés s’ha concretat recentment amb la selecció dels serveis cloud a través d’acords de col·laboració amb organismes internacionals. “La setmana passada vam fer l’adjudicació de tots els serveis cloud al país”, ha detallat, en referència a una decisió que permet dotar el projecte de la infraestructura tecnològica necessària per operar.
Aquesta adjudicació implica, segons Vicente, definir quins proveïdors i quins serveis tecnològics s’encarregaran de donar suport al núvol sobirà, tot i que el model serà externalitzat. Sense entrar en detalls sobre les empreses implicades, ha subratllat que aquests acords garanteixen la disponibilitat d’una oferta “molt àmplia” de serveis digitals que es posaran a disposició del país.
“Ja podem disposar d’un cloud sobirà”, ha afirmat Vicente, que ha remarcat que aquest pas suposa passar de la fase de planificació a la de desplegament efectiu del projecte.
“La clau és teva, és intransferible i està controlada per tu” — David Vicente
Tot i que el sistema serà externalitzat, el responsable d’Andorra Digital ha insistit que la clau del model és la sobirania de les dades. En aquest sentit, ha avançat que pròximament es farà un acte públic per explicar amb detall el funcionament del sistema i els serveis disponibles.
El projecte vol posar a disposició una oferta tecnològica que pugui ser utilitzada per administracions, empreses i ciutadania. “Pensem que és molt profitós que tot això pugui estar a l’abast tant en l’àmbit públic com en el privat”, ha destacat.
Per explicar el funcionament del núvol sobirà, Vicente ha utilitzat una metàfora basada en el control de les dades. En un sistema convencional, el proveïdor pot tenir accés a la clau d’accés, mentre que en el model sobirà “la clau és teva, és intransferible i està controlada per tu”, de manera que és l’usuari qui decideix “quan obre i tanca el pany”.
Així, el sistema garanteix que les claus d’accés a la informació estiguin “absolutament custodiades” per cada usuari, reforçant la independència en la gestió de les dades encara que la infraestructura tecnològica estigui externalitzada.
El tancament d’aquests acords s’ha produït després de setmanes de treball amb diferents organismes internacionals i suposa un pas més en l’estratègia de digitalització del país. Segons Vicente, en les properes setmanes es convocarà una presentació pública per exposar-ne tots els detalls tècnics i operatius.