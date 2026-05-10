L’AAMA sol·licitarà a Afers Socials el reconeixement de l’Alzheimer com a discapacitat per obtenir “més recursos”

El principal objectiu de l’Associació Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer (AAMA), amb Anna Ruiz com a nova presidenta, és aconseguir el reconeixement d’aquesta patologia com a discapacitat amb l’objectiu “d’obtenir més recursos que els que tenim actualment”.
Així ho ha indicat Ruiz en declaracions a EL PERIÒDIC, tot afirmant que en les pròximes setmanes es reuniran amb la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, per tractar aquesta demanda i també conèixer “l’estat de les residències”, en relació amb el tracte i la gestió de les persones amb Alzheimer.
Pel que fa a la primera qüestió, Ruiz ha explicat que el fet d’“entrar al col·lectiu de discapacitats et suposa demanar unes ajudes econòmiques superiors a les que tens”. En aquest sentit, ha apuntat que actualment “l’única ajuda econòmica que es té és la de cobrir part de la residència si els teus ingressos no hi arriben”. D’aquesta manera, segons ha apuntat la presidenta de l’AAMA, una persona amb Alzheimer “no té dret a una pensió”, tot i que aquesta malaltia també “l’impedeix fer les seves coses”.
D’altra banda, un altre dels afers que l’associació vol posar damunt la taula a la reunió és conèixer l’estat dels centres sociosanitaris en relació amb les persones que tenen Alzheimer i viuen en una residència. “Volem tenir una idea més àmplia per saber el funcionament i quin seguiment es fa”, ha apuntat Ruiz, tot indicant que hi ha la voluntat de reunir-se amb el Ministeri de Salut per tractar tot el mencionat fins on Afers Socials no pugui arribar i “fer seguiment dels recursos sanitaris” amb l’objectiu de “denunciar tot el que no ens agradi”. Així, Ruiz ha deixat clar que, tot i no haver-hi una data concreta per aquesta segona reunió, “de moment, no ens ha tancat cap porta”.
En relació amb la convivència de les persones amb Alzheimer en una residència, Ruiz ha assenyalat que el més ideal seria“crear un centre que fos exclusivament per malalts de demències”. El motiu principal és que les persones que pateixen aquesta malaltia o altres demències “necessiten un seguiment molt específic amb atencions molt especials i tenen la necessitat d’estar a càrrec de cuidadors molt preparats”. En aquesta línia, la presidenta de l’AAMA ha subratllat que els auxiliars del país “haurien d’estar molt més preparats”, a més ha reamarcat que “falta personal” en aquest sector.
Quant a la demanda d’un centre exclusiu, Ruiz ha reconegut que més que un objectiu “és un somni, perquè ho veiem impossible” i, en el cas d’arribar a plantejar-se, és conscient que “seria a llarg termini”. No obstant això, ha apuntat que una mesura més realista i factible consistiria a separar els pacients amb Alzheimer o altres demències de la resta d’usuaris de la residència, sobretot en els casos de malalts que arriben a “un nivell 5 o 6 i ja comencen a tenir al·lucinacions o atacs d’agressivitat”, ha puntualitzat.