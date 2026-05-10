El Vide Dressing de la Massana tanca l’edició d’enguany amb prop de 5.000 productes venuts i gran afluència

El Vide Dressing de la Massana ha tancat aquest cap de setmana una nova edició amb un balanç positiu tant pel volum de participació com pels resultats comercials. Durant les dues jornades s’han venut prop de 5.000 productes de segona mà, una xifra similar a la registrada en edicions anteriors i que confirma la consolidació de la cita com un dels esdeveniments vinculats a l’economia circular més destacats de la parròquia.
La consellera de Dinamització de la Massana, Bet Rossell, ha valorat molt positivament el desenvolupament de l’esdeveniment i ha assegurat que el Vide Dressing ha tornat a assolir els objectius de fomentar la reutilització i el consum responsable, alhora que ha contribuït a dinamitzar la parròquia amb una elevada afluència de visitants.
Rossell ha remarcat també que la compra de productes de segona mà continua guanyant presència entre els hàbits de consum de la ciutadania i ha destacat la consolidació progressiva d’aquest model. Entre les tendències d’aquesta edició, l’organització ha posat en relleu la gran demanda de roba infantil, afavorida per la ràpida renovació d’aquest tipus de peces. També han tingut una bona acollida les bosses de mà i la roba d’estiu, en una oferta que ha inclòs articles diversos per a totes les edats i estils.
Una de les principals novetats d’enguany ha estat l’obertura de la nova sala de la Closeta, que ha permès ampliar l’espai disponible i incorporar una dotzena més de parades. A més, també s’ha millorat la distribució dels estands amb més separació entre punts de venda per facilitar la circulació dels visitants.
La cap de Turisme, Emma Jiménez, ha destacat el vessant social del Vide Dressing i ha assegurat que l’esdeveniment “és molt més que un mercat de segona mà”, definint-lo com un espai de trobada, intercanvi i convivència entre les participants. L’activitat també ha tingut impacte en el teixit econòmic de la parròquia, especialment en els establiments de restauració del centre de la Massana, que han registrat una elevada afluència de clients durant tot el cap de setmana.
El component solidari ha tornat a ser un dels elements destacats del mercat, amb diverses parades destinant la recaptació a causes benèfiques. Entre elles, s’han recollit fons per ajudar un infant afectat per una malaltia minoritària. La iniciativa solidària continuarà dimecres amb la gala “Ballem pel Guillem”, prevista al Pavelló Toni Martí i oberta a tota la ciutadania. Des del comú massanenc s’ha volgut agrair la implicació de les paradistes i dels visitants, que han contribuït a consolidar el Vide Dressing com una cita habitual de primavera i tardor.