La Fira del Bestiar d’Ordino supera l’afluència d’anys anteriors i tanca una edició marcada per la participació

El cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, ha valorat molt positivament la sisena edició de la Fira del Bestiar d’Ordino, que aquest diumenge ha celebrat la seva darrera jornada amb una gran afluència de visitants. “Jo crec que estem per sobre de l’any passat i també dels primers anys, quan es van assolir xifres rècord” ha assenyalat el mandatari comunal, tot destacant que divendres ja es va registrar una assistència molt elevada, especialment d’escolars i famílies, molt superior a la que inicialment preveia l’organització.
Pel que fa a les novetats d’enguany, Betriu ha destacat la incorporació dels minibúsos elèctrics que han connectat el recinte de la fira amb el casc antic i ha assegurat que la iniciativa ha estat molt ben rebuda, especialment per les famílies, que han aprofitat el trajecte per descansar i desplaçar-se còmodament entre els diferents espais.
“Jo crec que estem per sobre de l’any passat i també dels primers anys, quan es van assolir xifres rècord” – Eduard Betriu
El cònsol menor també ha valorat positivament el funcionament del mercat artesanal i ha explicat que els paradistes li han traslladat bones sensacions durant tot el cap de setmana. “Sempre diuen que la fira d’Ordino és una fira que els dona molt bon resultat” ha afirmat, tot afegint que es tracta d’una de les primeres fires de primavera i d’un autèntic “termòmetre” per als venedors de fires de muntanya.
La jornada ha començat a les 08.30 hores amb l’esmorzar popular i ha continuat a les 10.00 hores amb la truitada, en què s’han imposat el propietari de Barra Mar’s, Joao —en la categoria de truites d’autor— i Mossèn Fenosa —en la categoria de truita tradicional—.
El moment més esperat del matí ha arribat amb la subhasta parroquial de vedella de raça bruna d’Andorra. El primer exemplar, de 520 quilos, s’ha adjudicat al postor del Refugi Borda Sorteny, mentre que el segon, de 620 quilos, ha estat per al postor de Can Manel. Finalment, la celebració s’ha tancat amb la cercavila del buner Albert Adellach, acompanyat de la percussió gallega d’Airiños do Baixo, i amb l’actuació de l’Esbart Valls del Nord.