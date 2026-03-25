Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Preu dels carburants

El Govern ofereix “mà estesa” al sector per recuperar la competitivitat davant les rebaixes dels carburants a Espanya

L’Executiu estudiarà aquest divendres amb els importadors quines mesures es poden aplicar per evitar l’impacte de les rebaixes fiscals

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat aquest dimecres, després del Consell de Ministres, que el Govern ha rebut una primera demanda de l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants d’Andorra (Asidca) davant la preocupació per l’evolució dels preus. Segons ha detallat, l’entitat es va adreçar dimarts al Ministeri de Finances per sol·licitar una reunió i traslladar els seus neguits, especialment pel diferencial de preus amb Espanya en un context d’escalada de la gasolina.

Davant aquesta situació, el Govern i el sector es reuniran aquest divendres per analitzar possibles mesures. Marsol ha remarcat la “mà estesa” de l’Executiu i la voluntat de treballar conjuntament per identificar quines palanques es poden activar. “Han fet arribar els seus neguits amb una taula comparativa dels preus que s’estan aplicant i els que es preveuen a Espanya”, ha indicat, tot afegint que “només faltaria, en parlarem i entre tots mirarem quines mesures es poden prendre”.

“Han fet arribar els seus neguits amb una taula comparativa dels preus que s’estan aplicant i els que es preveuen a Espanya” – Conxita Marsol

Pel que fa a les opcions, la ministra ha apuntat que s’estan estudiant diferents vies, com els impostos que graven els carburants, incloent-hi l’IGI i l’impost especial. Amb tot, ha admès que encara no s’ha pogut aprofundir en aquestes possibilitats, ja que la petició és recent, i ha insistit que qualsevol decisió es prendrà tenint en compte el sector per tal de “tornar a tenir aquesta competitivitat que hem tingut sempre pel que fa als preus de la gasolina i els gasoils”.

A més, Marsol ha explicat que, una vegada definides les eventuals mesures, també s’analitzarà quins controls cal implementar per garantir-ne l’efectivitat. En aquest sentit, ha assenyalat que l’objectiu és assegurar que les possibles rebaixes o ajudes tinguin un impacte directe en el consumidor final i no es tradueixin en un increment dels marges dels distribuïdors.

Espanya ha reduït l’IVA dels carburants al 10% i els impostos energètics, amb rebaixes de fins a 30 cèntims per litre

Aquest debat arriba en un context marcat per les mesures adoptades a Espanya, on s’ha impulsat una reducció significativa de la fiscalitat energètica. Entre les accions, destaca la rebaixa de l’IVA dels carburants del 21% al 10% i la reducció dels impostos sobre hidrocarburs fins al mínim permès per la normativa europea, fet que pot comportar una disminució del preu de fins a 30 cèntims per litre. A més, s’han establert ajudes específiques per a sectors com el transport, l’agricultura o la pesca.

En aquest escenari, Marsol ha reiterat que el Govern treballa per trobar “una solució confortable per a tots”, mantenint l’equilibri entre la competitivitat del sector i la protecció dels consumidors.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu