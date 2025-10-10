La convocatòria per sol·licitar la validació dels aprenentatges basats en l’experiència per al curs 2025/26, oberta

El Govern, a través del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, ha anunciat la primera convocatòria per sol·licitar la validació dels aprenentatges basats en l’experiència (VAE) corresponent al curs escolar 2025/26. Aquesta convocatòria va adreçada als professionals de la branca de tècnic de gestió administratiu, de tècnic en cures auxiliars d’infermeria i de tècnic sociocomunitari.
En concret, s’han obert 83 places, de les quals 30 corresponen a la qualificació de Batxillerat professional de tècnic en cures auxiliars d’infermeria (TCAI), 42 per a la qualificació de Tècnic de suport en gestió administrativa (BP TSGA) i 11 per a la qualificació de Batxillerat professional de tècnic de suport sociocomunitari (TSSOCO).
El període d’obertura de la sol·licitud per al curs 2025/26 començarà el 20 d’octubre i acaba el 20 de novembre d’enguany, ambdues dates incloses. La sol·licitud es pot tramitar a través de la seu electrònica de l’Executiu.
Cal destacar que les persones interessades han de complir els següents requisits: tenir la nacionalitat andorrana o la residència legal a Andorra o transfronterera en actiu al Principat; tenir experiència laboral o formació relacionada amb les competències que es volen acreditar; haver exercit com a mínim tres anys, al Principat o a l’estranger, una activitat en un camp relacionat amb el contingut de la qualificació de la sol·licitud, de manera consecutiva o intermitent; i no disposar d’una qualificació nacional o estrangera reconeguda al Principat com a equivalent de la qualificació que es vol obtenir via la VAE.