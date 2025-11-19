El Govern inverteix més de 86.000 euros en substituir els radars espatllats situats als túnels del pont Pla i Sant Antoni

El departament de Mobilitat del Govern ha fet pública l’adjudicació definitiva dels treballs de subministrament i instal·lació dels nous radars de tram a la zona dels túnels del pont Pla i Sant Antoni, els quals, en l’actualitat, estan espatllats. Segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, la renovació dels cinemòmetres tindrà un cost de 86.331,95 euros i l’empresa encarregada dels treballs, AERCO SA, disposarà d’un termini de 24 setmanes per fer la substitució.
L’empresa encarregada dels treballs, AERCO SA, disposarà d’un termini de 24 setmanes per fer la substitució
La renovació dels radars és indispensable tenint en compte que des de fa molt temps tenen una avaria que és irreparable. La maquinària ha quedat obsoleta després de quinze anys i cal adequar-la a la tecnologia actual. Inicialment, el pressupost del Govern era de 105.000 euros, però finalment l’adjudicació s’ha fet per un import inferior.
El plec de bases del concurs, exigia tot un seguit de condicions tècniques, com ara un lector de matrícules per distingir les plaques d’una trentena de països o l’obtenció de fotografies que reconeguin el vehicle tant de dia com de nit. La nova maquinària també serà compatible condicions ambientals adverses i la presa d’imatges serà contínua.