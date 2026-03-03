Vuit mesos de treballs i 1,8 milions per renovar les façanes i millorar l’eficiència energètica de l’edifici administratiu

Aquest mes de març s’inicien els treballs de millora de l’optimització energètica de les façanes, l’embelliment de l’accés i el condicionament d’espais de l’edifici administratiu del Govern. L’actuació, impulsada pel Ministeri de Territori i Urbanisme, dona continuïtat a la reforma per incrementar l’eficiència energètica i la sostenibilitat de l’immoble, després de les intervencions executades al primer i al tercer pis, espais que en la majoria dels casos no s’havien adequat des de feia més de quaranta anys.
Les obres es desenvoluparan per zones i per fases al llarg d’un període de vuit mesos. Segons s’ha informat, la intervenció té com a finalitat reduir el consum energètic de l’edifici, reforçar la seguretat i reformar els espais exteriors i els accessos de la planta baixa i la primera planta, així com les façanes. L’objectiu és millorar el confort, generar un espai d’accés més favorable per a les persones, augmentar la qualitat de l’aire i utilitzar materials que retinguin menys la calor.
En l’àmbit de l’embelliment, es restauraran elements identificatius com les plaques commemoratives, els escuts i les lletres actuals de l’edifici. Els treballs, adjudicats a l’empresa Pidasa Serveis SL per un import d’1.845.220,40 euros, inclouen la substitució de totes les fusteries i acabaments metàl·lics, la incorporació d’aïllament als punts intervinguts, la substitució dels acabats del tallafred, la renovació del paviment exterior, la construcció de zones enjardinades amb vegetació integrada a la façana i la instal·lació de nova il·luminació exterior.
Des del ministeri s’ha indicat que s’intentarà minimitzar les interferències en l’activitat habitual de l’edifici. Ara per ara, no es preveu cap afectació al moviment ordinari de treballadors i ciutadans ni als accessos de la planta baixa. En cas que hi hagi canvis, s’ha assegurat que s’informarà prèviament per facilitar la coordinació amb el personal, la ciutadania i les empreses implicades.