Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'edifici administratiu de Govern, al carrer Prat de la Creu. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
S’intentarà minimitzar les interferències

Vuit mesos de treballs i 1,8 milions per renovar les façanes i millorar l’eficiència energètica de l’edifici administratiu

La intervenció, que s’inicia aquest mes de març, inclourà la renovació d’accessos, nova il·luminació exterior i la restauració d’elements identificatius

Aquest mes de març s’inicien els treballs de millora de l’optimització energètica de les façanes, l’embelliment de l’accés i el condicionament d’espais de l’edifici administratiu del Govern. L’actuació, impulsada pel Ministeri de Territori i Urbanisme, dona continuïtat a la reforma per incrementar l’eficiència energètica i la sostenibilitat de l’immoble, després de les intervencions executades al primer i al tercer pis, espais que en la majoria dels casos no s’havien adequat des de feia més de quaranta anys.

Les obres es desenvoluparan per zones i per fases al llarg d’un període de vuit mesos. Segons s’ha informat, la intervenció té com a finalitat reduir el consum energètic de l’edifici, reforçar la seguretat i reformar els espais exteriors i els accessos de la planta baixa i la primera planta, així com les façanes. L’objectiu és millorar el confort, generar un espai d’accés més favorable per a les persones, augmentar la qualitat de l’aire i utilitzar materials que retinguin menys la calor.

La intervenció té com a finalitat reduir el consum energètic de l’edifici, reforçar la seguretat i reformar els espais exteriors i els accessos de la planta baixa i la primera planta, així com les façanes

En l’àmbit de l’embelliment, es restauraran elements identificatius com les plaques commemoratives, els escuts i les lletres actuals de l’edifici. Els treballs, adjudicats a l’empresa Pidasa Serveis SL per un import d’1.845.220,40 euros, inclouen la substitució de totes les fusteries i acabaments metàl·lics, la incorporació d’aïllament als punts intervinguts, la substitució dels acabats del tallafred, la renovació del paviment exterior, la construcció de zones enjardinades amb vegetació integrada a la façana i la instal·lació de nova il·luminació exterior.

Des del ministeri s’ha indicat que s’intentarà minimitzar les interferències en l’activitat habitual de l’edifici. Ara per ara, no es preveu cap afectació al moviment ordinari de treballadors i ciutadans ni als accessos de la planta baixa. En cas que hi hagi canvis, s’ha assegurat que s’informarà prèviament per facilitar la coordinació amb el personal, la ciutadania i les empreses implicades.

Comparteix
Notícies relacionades
Espanya activarà vols aquesta setmana per evacuar col·lectius vulnerables i inclourà andorrans atrapats als Emirats
Tor demana als andorrans a l’Orient Mitjà que “no es moguin d’on estan” i esperin instruccions de les aerolínies
Els conductors veuen amb bons ulls les turborotondes, tot i que a alguns els genera dubtes la seva aplicació pràctica

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Sant Julià inaugura ‘La cullera de la llar’, un menjador que també funciona com a espai d’agermanament per als padrins
  • Societat
Les accions del 8M se centren en la prevenció de la “pressió estètica” en edats cada vegada més primerenques
  • Societat
El 80% de les empreses ja han presentat el pla d’igualtat, tot i que una vintena encara no han completat el tràmit
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Escaldes-Engordany impulsa noves plantacions d’arbres a la parròquia per apropar la natura al teixit urbà
  • Cultura, Parròquies
Sant Julià acollirà el rodatge de ‘11’, una coproducció en català que mobilitzarà fins a 115 professionals durant deu dies
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany impulsa ‘Ressonàncies’, un cicle cultural amb motiu del Dia Internacional de la Dona
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu