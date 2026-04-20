La futura Llei de discapacitat entra en fase final a través d’un text que pretén garantir la “dignitat i la inclusió”

La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha anunciat que el Govern ja disposa de l’esborrany de la futura Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, la qual es troba en la fase final abans de començar el tràmit parlamentari. El text, elaborat amb el suport d’un gabinet jurídic i els tècnics del ministeri, s’ha adaptat a les recomanacions de les Nacions Unides.
Marín ha destacat que es tracta d’una llei “treballada amb un gabinet jurídic i els tècnics del ministeri” i que incorporarà “articles importants adaptats a la nostra societat”. En aquest sentit, ha remarcat que la norma ha de garantir la igualtat d’oportunitats i la inclusió real de les persones amb discapacitat, obrint-se ara un període de diàleg amb les associacions i els diferents actors implicats amb l’objectiu d’acabar de perfilar el contingut de la norma.
Per la seva banda, la presidenta de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat, Diana Figueras, ha valorat positivament l’estat avançat del text, però ha incidit en la necessitat que la llei defineixi clarament els drets del col·lectiu. Figueras ha defensat que el text ha de servir perquè “quedi ben establert” quins són aquests drets i evitar situacions de vulneració derivades del desconeixement.
Entre les prioritats, ha assenyalat el dret a la inclusió i a l’accés al mercat laboral sense barreres, amb mesures que garanteixin condicions d’igualtat, i insistint també en la necessitat d’incorporar eines específiques com un sistema d’emergències adaptat per a persones amb discapacitat auditiva o cognitiva. Marín, per la seva banda, ha reconegut que el projecte, tot i que depèn del Ministeri d’Interior, es desplegarà pròximament, emmarcant la iniciativa dins d’una estratègia més àmplia per garantir la “dignitat i la inclusió” de totes les persones.
Cal destacar que l’anunci s’ha produït en el marc de la commemoració del Dia Nacional dels drets de les persones amb discapacitat, promogut per les Nacions Unides i que se celebra el 27 d’abril. Amb motiu d’aquesta jornada, Afers Socials, conjuntament amb la Universitat d’Andorra i la FAAD, ha organitzat una sessió centrada en la discapacitat dins l’àmbit educatiu. Durant l’acte, Marín ha subratllat el paper de l’educació afirmant que “l’educació és un dels pilars fonamentals per garantir aquests drets” i que “una educació inclusiva no només beneficia les persones amb discapacitat, sinó que enriqueix tota la societat”.