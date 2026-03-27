  • Aquests serveis es prestaven anteriorment en dependències de la Creu Roja i a l’edifici Clara Rabassa. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Millora dels serveis

Afers Socials obre dos nous locals al carrer Roureda de Sansa d’Andorra la Vella per apropar serveis a la ciutadania

Els nous espais acullen serveis per a joves, famílies vulnerables i un pis mostra amb ajudes tècniques per a persones dependents

El Ministeri d’Afers Socials ha posat en funcionament dos nous locals a peu de carrer a Andorra la Vella, on s’han instal·lat l’Àrea de Serveis i Programes per a la Infància, Adolescència i Joventut i el Servei per a l’autonomia personal i d’ajudes tècniques. Els espais es troben als baixos de l’edifici de lloguer a preu assequible del carrer Roureda de Sansa, número 8, i tenen com a objectiu apropar els serveis a la ciutadania i millorar l’atenció.

En aquest nou emplaçament, adolescents, joves i famílies en situació de vulnerabilitat disposen d’un servei més accessible i integrat al seu entorn. Pel que fa al Servei per a l’autonomia personal i d’ajudes tècniques, s’ha habilitat un espai en forma de pis mostra que recrea un habitatge adaptat. Aquest entorn permet veure i provar diferents productes de suport destinats a persones amb discapacitat o en situació de dependència.

Els nous espais apropen els serveis a la ciutadania i milloren els recursos per a les persones en situació de vulnerabilitat

L’equipament inclou materials com cadires de rodes, cadires de bany, grues, llits articulats i altres solucions pensades per facilitar l’adaptació dels domicilis i millorar la qualitat de vida de les persones usuàries.

A més, els nous locals també acullen els voluntaris del projecte Radars, que fan trucades de seguiment a persones grans que viuen soles amb l’objectiu de vetllar pel seu benestar i detectar possibles situacions de risc.

Aquests serveis es prestaven anteriorment en dependències de la Creu Roja i a l’edifici Clara Rabassa, on es troba la seu del Ministeri, i el trasllat respon a la voluntat de disposar d’espais més adequats i accessibles.

La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha visitat les noves instal·lacions acompanyada de la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós. Durant la visita han conegut el funcionament dels serveis i han compartit impressions amb els professionals, destacant la importància d’aquests recursos per reforçar l’atenció social i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Afers Socials rep una donació anònima de 220.000 euros per al CRAE La Gavernera procedent d'una herència

Llegir
