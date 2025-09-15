Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Nova normativa sobre els drons. | Pixabay
El Periòdic d'Andorra
Nou reglament d’aeronaus no tripulades

Els drons de més de 250 grams hauran de tenir assegurança i pilot certificat amb el nou reglament aprovat

La modificació de classificació de les aeronaus segons les característiques tècniques i el pes màxim a l’enlairament, els principals canvis

El Govern ha aprovat el nou reglament d’aeronaus no tripulades, pilotades remotament, també conegudes com a drons, per garantir una operació segura, ordenada i eficient d’aquestes aeronaus dins del territori i l’espai aeri del Principat. L’Executiu ho fa davant del context de creixement del seu ús en els darrers anys, tant en l’àmbit professional com en l’oci i les activitats recreatives. Aquest reglament deroga el vigent des del 2016 i harmonitza la reglamentació nacional d’acord amb la normativa europea i els seus marcatges de classe.

Un dels principals canvis és la modificació de classificació de les aeronaus segons les seves característiques tècniques i el pes màxim a l’enlairament, d’acord amb la classificació europea, i la definició de les condicions per a l’operació d’aquestes aeronaus segons el nivell de risc. En aquest punt, la nova normativa requereix la certificació del pilot i l’obligatorietat de disposar d’una assegurança per a aquells drons de més de 250 grams –uns requisits similars als existents als països veïns.

Pel que fa a la certificació del pilot, el departament competent convalidarà les autoritzacions expedides als països que formen part de l’Agència Europea de Seguritat Aèrea (EASA). Cal recordar que, fins a la data, només era necessari disposar de formació en determinats vols i categories de drons que, a causa de l’evolució de la tecnologia, han estat revisades.

El nou text també regula l’ús de l’espai aeri a través de la delimitació de zones de vol lliure, limitat i prohibit, amb una atenció especial a les àrees sensibles. En aquest sentit, el nou reglament manté, respecte a la normativa vigent fins a la data, les zones on és prohibit el vol d’aquestes aeronaus i afegeix la prohibició de volar drons als parcs naturals de la vall de Sorteny, les valls del Comapedrosa i la Vall del Madriu-Perafita-Claror, així com l’Heliport Nacional i les superficies de limitació d’obstacles declarades en els diversos helistops.

