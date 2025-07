El Govern destinarà 252.000 euros al pla DesmAND per frenar el declivi “preocupant” de l’almesquera a Andorra

La iniciativa preveu actuacions fins al 2028 per protegir aquesta espècie aquàtica en perill crític, amb només 40 exemplars detectats al riu Madriu

El Govern, Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), Capesa, el Grup Heracles i Persa han signat aquest dijous un conveni de col·laboració per desenvolupar el pla de recuperació de l’almesquera, una espècie autòctona del Pirineu catalogada a Andorra com a en perill d’extinció. L’acord, batejat com a DesmAND, preveu una inversió de 252.000 euros durant quatre anys, dels quals un 20% (55.500 euros) provindrà d’aportacions privades. El projecte serà executat per la consultora ambiental Ambiotec, la qual n’assumirà la direcció tècnica sota la coordinació del ministeri.

L’almesquera és un petit mamífer insectívor de costums aquàtics, semblant a un talp, que habita les capçaleres dels rius pirinencs. Segons dades recents, la seva població a Andorra ha disminuït prop d’un 70% en les darreres tres dècades. Les darreres prospeccions realitzades l’any 2024 al riu Madriu, amb setze captures registrades, han permès estimar que en aquest tram fluvial hi podrien viure prop de 40 individus. “És una xifra preocupant”, ha assenyalat el gerent d’Ambiotec, Víctor Martínez.

El projecte DesmAND dona continuïtat al Pla de Recuperació Internacional (PRI), aprovat el juny del 2023, i forma part del paquet de quinze plans específics per a espècies amenaçades que el Govern va activar aquell any. “Fa més d’un any vam aprovar els primers quinze plans de recuperació d’espècies de fauna al nostre país i dins d’aquests hi ha el de l’almesquera”, ha recordat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, tot destacant que “aquest conjunt de plans suposa una inversió superior al milió d’euros”.

L’acord signat aquest dijous contempla dues fases, centrant-se la primera en l’estudi detallat de la situació actual de l’espècie al país i la segona la previsió d’actuacions directes al terreny. Entre els objectius principals hi ha conèixer l’estat, distribució i genètica de les poblacions; reduir o eliminar impactes sobre l’hàbitat aquàtic; recuperar trams de riu degradats; afavorir la dispersió de l’espècie i l’establiment en nous trams fluvials; monitorar les poblacions més enllà del pla vigent, i sensibilitzar la ciutadania, el sector empresarial i les administracions públiques.

Per altra banda, Casal ha destacat que “l’assoliment d’aquest acord ens permet sumar esforços i col·laboracions per poder impulsar amb més energia el pla de recuperació que el Govern va posar en marxa ara fa un any”. El ministre ha remarcat que preservar les espècies no és desvinculable de la protecció dels espais naturals: “Si protegim el territori, però no hi tenim fauna i flora que hi visqui, la protecció perd valor”.

Per part de FEDA, el seu director general, Albert Moles, ha volgut posar en relleu la importància del compromís ambiental de l’entitat pública. “La cura del medi ambient és una de les verticals que treballem de manera activa”, ha afirmat, afegint que la implicació en projectes com el DesmAND s’alinea amb els objectius de transició energètica i conservació del territori. “Aquesta visió es tradueix en l’increment del percentatge d’electricitat d’origen renovable que consumim al país i també sent part activa de projectes com aquest”, ha puntualitzat.