Compromís amb la igualtat

El Govern reconeix amb l’Orde de Carlemany les primeres defensores del sufragi femení

En el Consell de Ministres, el Govern ha aprovat la contribució de 35.000 euros a la iniciativa iberoamericana contra la violència masclista

El Govern ha aprovat aquest dimecres el decret pel qual s’atorga la condecoració de l’Orde de Carlemany a les nou dones que han estat impulsores del sufragi femení al Principat. Aquesta distinció reconeix la seva contribució decisiva en favor de l’accés universal als drets polítics i civils de les dones andorranes.

“Així, el Govern agraeix i reconeix la tasca que van dur a terme aquestes pioneres per l’assoliment del sufragi femení a Andorra”, ha afirmat el ministre portaveu, Guillem Casal. L’anunci s’ha produït pocs dies després de la commemoració del 54è aniversari de la primera vegada que les dones van poder votar en unes eleccions generals al país, el 14 d’abril del 1971. Així doncs, cal recordar que el dret a vot va ser reconegut pel Consell General l’any 1969.

El ministre Casal ha incidit en que l’any 1968 aquestes dones van aconseguir recollir unes 400 signatures de dones andorranes per reclamar el dret de vot, un fet que ha qualificat de mostra de determinació: “Demostra la força i la voluntat de les dones per aconseguir els seus drets polítics i civils al nostre país, ja que en aquell moment no devia ser gens fàcil dur a terme aquesta recollida”, ha dit.

Contribució d’Andorra a la lluita iberoamericana contra la violència de gènere

D’altra banda en el Consell de Ministres, el Govern ha aprovat aquest dimecres una contribució voluntària de 35.000 euros al Fons d’Andorra de Cooperació Internacional de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), destinada a finançar la quota corresponent al 2025 de la iniciativa iberoamericana en matèria de prevenció i eliminació de totes les formes de violència envers les dones.

La mesura ha estat impulsada a proposta de la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena. Segons ha informat l’Executiu, l’objectiu d’aquest projecte és “contribuir a avançar i promoure la igualtat de gènere als països iberoamericans, enfortint la prevenció i l’eliminació de totes les formes de violència contra les nenes i les dones als països de la regió”.

La iniciativa té el seu origen en els compromisos assumits durant la XXVI Conferència Iberoamericana, celebrada a Guatemala l’any 2018, així com en els acords de la I Reunió de Ministres Iberoamericans de Relacions Exteriors, que va tenir lloc a Andorra a finals de novembre del 2019. Aquestes trobades van servir per impulsar el procés de consultes que ha desembocat en la creació formal del projecte.