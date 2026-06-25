Andorra Telecom, escollit per gestionar els registres satel·litaris davant la Unió Internacional de Telecomunicacions

Andorra Telecom assumirà la preparació, presentació i gestió dels registres satel·litaris davant la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), després que el Consell de Ministres hagi aprovat aquesta setmana el decret que designa la companyia com a entitat responsable de les funcions d’administració notificadora en aquesta matèria.
Els registres satel·litaris són el mecanisme internacional que permet reservar, coordinar i protegir l’ús de freqüències radioelèctriques i recursos orbitals necessaris per a l’operació de sistemes satel·litaris. Aquests procediments són imprescindibles perquè els operadors puguin desplegar i explotar les seves xarxes i només poden ser gestionats per administracions reconegudes per la UIT.
Amb l’entrada en vigor del decret, Andorra Telecom també s’encarregarà de la coordinació amb altres administracions internacionals i de la supervisió dels operadors que utilitzin registres notificats sota responsabilitat del Principat d’Andorra.
Andorra Telecom assumirà la gestió dels registres satel·litaris internacionals
Actualment, Andorra Telecom ja exerceix les funcions d’interlocutor tècnic especialitzat i de punt de contacte nacional davant la UIT en diversos àmbits vinculats a les telecomunicacions i a la gestió de l’espectre radioelèctric. La companyia participa de manera regular en els treballs, procediments i activitats de coordinació d’aquest organisme internacional.
La designació s’emmarca en les funcions que la llei atribueix a Andorra Telecom i reforça el posicionament del Principat en un àmbit d’alt valor afegit. Segons el Govern, aquesta mesura pot generar noves oportunitats de desenvolupament econòmic vinculades a les telecomunicacions i a l’economia de l’espai.