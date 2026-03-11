Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Increment de preus

El Govern apuja les tarifes del taxi amb la baixada de bandera a 3,2 euros i increments de 5 cèntims per quilòmetre

L'hora d'espera passa a tenir un cost de 22,2 euros, mentre que les sortides fora del Principat tenen un preu de 0,75 euros el quilòmetre

El Govern ha fet públiques aquest dimecres les noves tarifes i els suplements del servei de taxi ordinari interurbà (TOI) per al 2026, que s’incrementen respecte de les de l’any passat. Segons publica el BOPA, la baixada de bandera passa a costar 3,2 euros, 10 cèntims més que l’any anterior.

Els viatges que s’inclouen dins la tarifa 1, la de l’horari diürn (de les 7.00 a les 21.00 hores), creixen en 5 cèntims, i se situen en 1,4 euros per quilòmetre. Pel que fa als viatges de la tarifa 2, d’horari nocturn i festius, se situa en 1,65 euros per quilòmetre, amb una crescuda també de 5 cèntims.

L’hora d’espera passa a tenir un cost de 22,2 euros, mentre que les sortides a l’exterior del Principat tenen un preu de 0,75 euros el quilòmetre), es considera el quilometratge d’anada i tornada).

Pel que fa als suplements que el taxista pot aplicar per esquís o per cada paquet, maleta o bagul de dimensions superiors o iguals a 55 x 35 x 35 cm, és de 0,70 euros, i el suplement de trucada a la Central de Reserves de Taxi és d’1,2 euros.

Així mateix, el suplement de tarifa els dies 1 de gener, 14 de març, 8 de setembre i 25 de desembre, de 00 hores a 24 hores, s’actualitza fins als 3,45 euros, i el suplement per transportar més de quatre persones a 1,6 euros.

