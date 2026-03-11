El Govern apuja les tarifes del taxi amb la baixada de bandera a 3,2 euros i increments de 5 cèntims per quilòmetre

El Govern ha fet públiques aquest dimecres les noves tarifes i els suplements del servei de taxi ordinari interurbà (TOI) per al 2026, que s’incrementen respecte de les de l’any passat. Segons publica el BOPA, la baixada de bandera passa a costar 3,2 euros, 10 cèntims més que l’any anterior.
Els viatges que s’inclouen dins la tarifa 1, la de l’horari diürn (de les 7.00 a les 21.00 hores), creixen en 5 cèntims, i se situen en 1,4 euros per quilòmetre. Pel que fa als viatges de la tarifa 2, d’horari nocturn i festius, se situa en 1,65 euros per quilòmetre, amb una crescuda també de 5 cèntims.
L’hora d’espera passa a tenir un cost de 22,2 euros, mentre que les sortides a l’exterior del Principat tenen un preu de 0,75 euros el quilòmetre), es considera el quilometratge d’anada i tornada).
Pel que fa als suplements que el taxista pot aplicar per esquís o per cada paquet, maleta o bagul de dimensions superiors o iguals a 55 x 35 x 35 cm, és de 0,70 euros, i el suplement de trucada a la Central de Reserves de Taxi és d’1,2 euros.
Així mateix, el suplement de tarifa els dies 1 de gener, 14 de març, 8 de setembre i 25 de desembre, de 00 hores a 24 hores, s’actualitza fins als 3,45 euros, i el suplement per transportar més de quatre persones a 1,6 euros.