Aportacions a organismes multilaterals

El Govern aprova 229.400 euros en contribucions voluntàries a fons i programes de l’ONU

Els ajuts s’adrecen a iniciatives per la igualtat, la infància, la protecció ambiental i la reparació a víctimes de conflictes i discriminacions

El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimecres una aportació de 165.000 euros a diversos Fons i Programes de les Nacions Unides amb seu a Nova York, emmarcada dins del pressupost de cooperació internacional al desenvolupament sostenible per a l’any 2025. Aquesta actuació respon a la voluntat de mantenir el compromís del país amb la solidaritat global, la promoció dels drets humans i la preservació del medi ambient.

Els recursos es destinen a UN Women (40.000 euros), l’UNEP (15.000 euros), l’UNICEF (10.000 euros), l’Oficina de la representant especial sobre els infants en conflictes armats (65.000 euros), el VTFAMA (10.000 euros) i l’UNRWA (25.000 euros), seguint els criteris del pla rector de la cooperació. S’hi dona prioritat a la igualtat de gènere, la protecció dels infants i la lluita contra la discriminació.

El mateix Consell també ha aprovat una aportació de 50.000 euros a Fons i Programes de l’ONU amb seu a Ginebra. La distribució d’aquests fons inclou 15.000 euros a UNAIDS, 15.000 euros al Fons per a Víctimes de la Tortura, 15.000 euros per lluitar contra l’esclavatge modern i 5.000 euros per donar suport als països menys desenvolupats i als petits estats insulars.

A banda, el ministeri d’Afers Exteriors atorgarà 4.400 euros a dues beques de l’Acadèmia de Dret Internacional de la Haia. Finalment, s’han destinat 10.000 euros a la Cort Penal Internacional, concretament per a programes que ofereixen reparació a víctimes de violència sexual i de gènere a la República Centreafricana.