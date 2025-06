Mobilització a través de les xarxes socials

El gos Blue, desaparegut dissabte a la zona d’Arcalís, ha estat trobat sa i estalvi i ja es troba a casa

L’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA) va demanar col·laboració ciutadana per localitzar-lo

El gos Blue, que es va perdre el passat dissabte 7 de juny al matí a la zona d’Arcalís, concretament a la Borda de la Coma, ja ha estat localitzat i ha tornat a casa amb els seus propietaris. Així ho ha confirmat aquest dilluns a la tarda l’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA) a través de les seves xarxes socials.

Segons el missatge inicial publicat per ARPA, Blue es va desorientar a primera hora del matí de dissabte. Es va demanar la col·laboració ciutadana per localitzar-lo i es va facilitar un avís: “Hola, sóc el Blue. Aquest matí m’he perdut per Arcalís, a la Borda de la Coma. Si em veieu, podeu avisar a circulació d’Ordino o a ARPA per poder tornar a casa?”

Després de més de 48 hores de recerca, aquest dilluns s’ha comunicat que Blue ha estat trobat amb èxit. A la publicació on s’anunciava la troballa s’hi podia llegir: “El Blue ja està a casa!!!!” i “TROBAT!”, acompanyat d’una imatge del gos en perfecte estat.