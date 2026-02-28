El Fòrum detecta una joventut més exigent que reclama “respostes i resultats concrets” en la 20a Assemblea

La 20a Assemblea Jove del Fòrum de la Joventut d’Andorra, celebrada dissabte a Sant Julià de Lòria, ha servit no només per recollir propostes, sinó també per constatar un canvi en l’actitud del jovent del país. Segons apunta el director de l’entitat, Anthony Francome, en declaracions a aquest mitjà, els debats han evidenciat una evolució clara cap a una major exigència i una demanda de concreció.
“Estem notant un canvi de to amb les persones joves”, afirma. Francome explica que s’ha passat d’una preocupació general —“que ens preocupa, que podria funcionar”— a la necessitat d’arguments més sòlids en qüestions com l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, l’accés a l’habitatge o fins i tot l’oci nocturn alternatiu. “Necessitem més respostes”, resumeix.
Els debats han evidenciat una evolució clara cap a una major exigència i una demanda de concreció
Segons el director, la sensació que es desprèn dels debats és que hi ha “menys disposició a acceptar respostes vagues” i que és “urgent començar a veure resultats concrets”. Aquesta exigència, apunta, marca una nova etapa en la manera com el jovent vol relacionar-se amb les institucions i amb el mateix Fòrum.
Les aportacions recollides durant la jornada s’integraran directament en el pla de treball del 2026. Així, Francome recorda que l’Assemblea forma part d’un procés formal de governança que inclou votació online i la definició de les línies d’actuació anuals. A més, l’entitat preveu incorporar una persona tècnica de participació per reforçar la dinamització de les activitats i canalitzar millor les propostes.
L’Assemblea forma part d’un procés formal de governança que inclou votació online i la definició de les línies d’actuació anuals
L’objectiu, segons detalla, és que les idees que sorgeixin siguin “útils i pràctiques” en l’àmbit de la incidència política. “Si plantegem la incidència política com l’eix principal del Fòrum, el que volem és que siguin els propis joves els que hagin fet les aportacions perquè això traspassi”, explica. No es tracta —afegeix— que cada jove hagi d’anar individualment a reunir-se amb responsables polítics, sinó de construir una veu col·lectiva capaç d’activar recursos polítics i socials.
Pel que fa a les conclusions de fons, Francome sintetitza el moment actual amb una idea clara: “Passem de la reivindicació general a les propostes amb evidència”. En aquest sentit, defensa la necessitat d’una joventut “més autònoma a l’hora de decidir i de proposar” i d’un teixit associatiu més fort, amb eines que permetin garantir la sostenibilitat dels projectes més enllà del mateix Fòrum.
“Si plantegem la incidència política com l’eix principal del Fòrum, el que volem és que siguin els propis joves els que hagin fet les aportacions perquè això traspassi” – Anthony Francome
Per la seva banda, la vicepresidenta del Fòrum, Isabella Vargas, ha destacat el caràcter participatiu de la jornada. “L’Assemblea ha estat un espai realment participatiu, on les persones joves han pogut expressar-se amb llibertat, escoltar altres punts de vista i construir propostes conjuntament”, ha afirmat.
Segons Vargas, aquest tipus de trobades són “essencials per fomentar una societat crítica i activa”. Amb tot, des del Fòrum es valora positivament la jornada i es reafirma la voluntat de continuar generant espais de debat que permetin transformar les inquietuds juvenils en accions concretes al llarg del 2026.