El Fòrum de la Joventut alerta sobre les dificultats d’emancipació per la bretxa entre salaris i preus de l’habitatge

Coincidint amb el Dia Internacional de la Joventut, la presidenta del Fòrum de la Joventut d’Andorra, Lisa Cruz, ha posat de manifest que l’emancipació i l’accés a l’habitatge són, actualment, les principals preocupacions del col·lectiu. Segons Cruz, la combinació de salaris inicials baixos i preus elevats de lloguer dificulta que els joves puguin independitzar-se un cop inicien la vida laboral. “Per viure bé, necessites destinar un terç del teu salari a l’allotjament. Si un apartament costa mil euros, hauries de guanyar-ne 3.000, i aquesta no és la realitat salarial de la majoria de joves al país”, ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC, afegint que “no et queden diners per cobrir altres despeses bàsiques com l’alimentació”.
En aquest sentit, el Fòrum ha iniciat un estudi conjunt amb Andorra Recerca i Innovació (AR+I) per analitzar la situació laboral dels joves a Andorra. Cruz ha precisat que el procés encara no està finalitzat i que fins ara només s’ha entrevistat una part reduïda de joves, però que tant aquests com les empreses coincideixen a assenyalar que, tot i que molts arriben amb titulacions superiors, aquestes no sempre s’ajusten a les necessitats del mercat laboral. En aquest sentit, afegeix que els salaris d’entrada “són molt més baixos del que s’esperaven”, fet que genera dificultats per mantenir la feina i poder emancipar-se.
Enguany, l’eix de treball prioritari del Fòrum és l’àmbit laboral, mentre que l’any vinent se centrarà en la problemàtica de l’habitatge. El medi ambient és una altra temàtica que es preveu abordar, seguint la dinàmica d’afrontar qüestions lligades a l’actualitat política i social que mobilitzen el jovent. Com a exemple, Cruz ha recordat que fa menys d’un mes es va presentar un informe sobre l’impacte de l’Acord d’associació per als joves, el qual va aconseguir atreure participants que fins aleshores no havien tingut contacte amb el Fòrum.
La presidenta ha destacat que, arran de la reforma legislativa de fa tres o quatre anys, l’entitat ha incrementat les activitats “purament participatives”, en les quals són els joves qui proposen les temàtiques i les accions a desenvolupar. “No es tracta només de representar-los davant les institucions, sinó també de generar espais on puguin aportar idees concretes”, ha apuntat, tot reconeixent que encara no s’ha assolit del tot aquest objectiu, però que la connexió amb el jovent ha anat creixent.
Per reforçar aquesta tasca, el Fòrum ha aconseguit finançament extern, com ara una subvenció de 15.000 euros del Consell d’Europa, destinada a dur a terme l’estudi laboral sense dependre de la voluntat política local. Segons Cruz, evitar aquesta dependència és clau per garantir que els projectes avancen “independentment de si les institucions consideren oportú el moment o valoren positivament la nostra feina”. L’organisme manté també vincles amb l’European Youth Forum, els quals li permeten accedir a formacions i recursos econòmics.
L’objectiu final és disposar de dades sòlides i detallades sobre la realitat del jovent andorrà —com ara quina proporció té salaris baixos o quants no es poden emancipar— per poder-les presentar davant les institucions i el teixit empresarial. “Es tracta de donar una veu basada en la realitat de tots els que formen la joventut i de les seves necessitats”, ha conclòs Cruz.