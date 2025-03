El Fòrum de la Joventut alerta sobre la necessitat de més suport psicològic

El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra ha celebrat la seva 19a Assemblea Jove, en la qual s’han aprovat les tres propostes sotmeses a votació amb un total de 120 vots. Entre els punts validats es troben l’informe anual de gestió social i econòmica del 2024, la modificació de l’avantprojecte de pressupost per al 2025 i la renovació de la Taula Permanent. La jornada de debat, celebrada el 22 de febrer a l’Espai Jovent d’Escaldes-Engordany, va abordar tres grans temes que afecten la joventut andorrana: drets laborals, habitatge i salut mental.

Pel que fa als drets laborals, es va posar en relleu la necessitat d’una major protecció davant l’acomiadament lliure, la precarietat en les pràctiques laborals i la importància de fomentar l’organització sindical. En relació amb l’habitatge, es va destacar la problemàtica dels lloguers abusius, la manca d’oferta d’habitatge assequible i la necessitat d’una regulació més efectiva per frenar l’augment dels preus. Quant a la salut mental, es va evidenciar l’impacte de la precarietat laboral en el benestar emocional i la necessitat d’ampliar els serveis d’atenció psicològica destinats a la joventut.

Els resultats del debat es tindran en compte en la planificació de les futures accions del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra. L’assemblea ha estat una oportunitat per reforçar la cohesió del moviment juvenil i establir les prioritats per als mesos vinents. L’organització valora positivament la participació, tant en format presencial com en línia, malgrat alguns problemes tècnics en la retransmissió. Les sessions presencials han permès un contacte més directe amb els assistents, consolidant l’assemblea com un espai de debat i presa de decisions col·lectives. A més, l’activitat a les xarxes socials ha experimentat un augment significatiu en comparació amb edicions anteriors.