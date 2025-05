Representació juvenil europea

El FNJA s’incorpora com a membre observador al Fòrum Europeu de la Joventut

L’acceptació del FNJA com a membre observador del Fòrum Europeu de la Joventut marca l’inici de la plena integració en l’organisme continental

El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA) ha estat acceptat recentment com a membre observador del Fòrum Europeu de la Joventut (European Youth Forum, YFJ), principal plataforma de representació de les organitzacions juvenils a escala europea.

L’adhesió en qualitat d’observador permet al FNJA participar en les assemblees generals i en els grups de treball del YFJ, així com accedir a espais d’intercanvi i col·laboració internacional. També podrà contribuir en el desenvolupament de les polítiques juvenils europees. Tanmateix, aquesta condició no atorga encara dret a vot ni capacitat decisòria dins l’organització.

Segons ha informat el mateix FNJA, aquesta incorporació constitueix un pas inicial per assolir, en els pròxims anys, l’estatus de membre de ple dret. Per aconseguir-ho, l’entitat haurà de demostrar el compliment de diversos requisits, com ara una estructura democràtica consolidada, una representativitat àmplia de la joventut andorrana, independència institucional i una implicació activa en les iniciatives promogudes pel YFJ.

El procés de transició cap a la plena membresia inclou una fase de seguiment, una avaluació detallada i, finalment, una nova votació per part de l’assemblea del Fòrum Europeu de la Joventut.

“El reconeixement com a membre observador consolida l’obertura internacional del FNJA i referma el seu compromís amb una representació juvenil plural, transparent i alineada amb els valors europeus”, ha manifestat l’entitat en un comunicat oficial.