El festival Hibernation reforça el pes del talent local amb “un compromís sòlid i coherent amb l’escena emergent”

El pròxim 20 de març se celebrarà una nova edició del festival Hibernation, la qual s’estendrà fins al dia 22, en un moment en què l’esdeveniment afronta una etapa de consolidació abans d’arribar al seu desè aniversari. Després de gairebé una dècada de trajectòria, el director de promoció del festival, Richy Vuelcom, ha explicat que l’edició de 2026 s’ha plantejat com “un punt d’inflexió” dins aquest procés evolutiu. Segons ha detallat, l’organització ha buscat fer “un salt endavant” sense alterar els elements que han definit el projecte des dels inicis, especialment “l’ADN immersiu, festiu i inclusiu” que ha caracteritzat el festival.
Aquesta evolució s’ha traduït en una proposta artística i escenogràfica més treballada, la qual, segons Vuelcom, ha volgut reforçar “la connexió entre la música, l’espai i el públic” i situar l’experiència més enllà del format estrictament musical. El plantejament respon, segons l’organització, a la voluntat d’adaptar-se a un públic cada vegada més divers, sense perdre el caràcter proper que ha marcat les primeres edicions.
El cartell de l’edició comptarà amb un total de 54 DJs, 17 dels quals nacionals
Així, el cartell de l’edició comptarà amb un total de 54 DJs, 17 dels quals nacionals. El responsable de promoció ha subratllat que aquesta presència local “ha reafirmat un compromís sòlid i coherent amb el talent del territori”, en una programació que combina noms consolidats de l’escena internacional amb propostes emergents. En aquest sentit, el festival comptarà amb artistes com Massano, Novah, I Hate Models o l’estrena mundial de Space 92 b2b Andres Campo, al costat d’una nova generació de creadors vinculats a l’escena underground.
Pel que fa a l’assistència, l’organització ha confirmat que ja s’han superat les 4.500 entrades venudes. En els darrers tres anys, el festival ha registrat una mitjana de 12.000 assistents, amb unes 6.000 persones per nit, una xifra que, segons Vuelcom, ha crescut “de manera progressiva i sostenible”. De cara a aquesta edició, les previsions apunten a superar les vendes de l’any anterior, especialment pel que fa al paquet d’entrada i forfet. Segons ha indicat, aquesta tendència s’ha vist afavorida per “una molt bona temporada d’hivern” i per les nevades registrades, un factor que ha tingut incidència directa en l’atractiu del festival.