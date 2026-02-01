Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Aquesta evolució s’ha traduït en una proposta artística i escenogràfica més treballada. | Hibernation
El Periòdic d'Andorra
Gairebé una dècada de trajectòria

El festival Hibernation reforça el pes del talent local amb “un compromís sòlid i coherent amb l’escena emergent”

L’edició d'enguany reunirà 54 DJs, 17 dels quals són artistes nacionals, en un cartell que combina figures internacionals amb propostes emergents

El pròxim 20 de març se celebrarà una nova edició del festival Hibernation, la qual s’estendrà fins al dia 22, en un moment en què l’esdeveniment afronta una etapa de consolidació abans d’arribar al seu desè aniversari. Després de gairebé una dècada de trajectòria, el director de promoció del festival, Richy Vuelcom, ha explicat que l’edició de 2026 s’ha plantejat com “un punt d’inflexió” dins aquest procés evolutiu. Segons ha detallat, l’organització ha buscat fer “un salt endavant” sense alterar els elements que han definit el projecte des dels inicis, especialment “l’ADN immersiu, festiu i inclusiu” que ha caracteritzat el festival.

Aquesta evolució s’ha traduït en una proposta artística i escenogràfica més treballada, la qual, segons Vuelcom, ha volgut reforçar “la connexió entre la música, l’espai i el públic” i situar l’experiència més enllà del format estrictament musical. El plantejament respon, segons l’organització, a la voluntat d’adaptar-se a un públic cada vegada més divers, sense perdre el caràcter proper que ha marcat les primeres edicions.

El cartell de l’edició comptarà amb un total de 54 DJs, 17 dels quals nacionals

Així, el cartell de l’edició comptarà amb un total de 54 DJs, 17 dels quals nacionals. El responsable de promoció ha subratllat que aquesta presència local “ha reafirmat un compromís sòlid i coherent amb el talent del territori”, en una programació que combina noms consolidats de l’escena internacional amb propostes emergents. En aquest sentit, el festival comptarà amb artistes com Massano, Novah, I Hate Models o l’estrena mundial de Space 92 b2b Andres Campo, al costat d’una nova generació de creadors vinculats a l’escena underground.

Pel que fa a l’assistència, l’organització ha confirmat que ja s’han superat les 4.500 entrades venudes. En els darrers tres anys, el festival ha registrat una mitjana de 12.000 assistents, amb unes 6.000 persones per nit, una xifra que, segons Vuelcom, ha crescut “de manera progressiva i sostenible”. De cara a aquesta edició, les previsions apunten a superar les vendes de l’any anterior, especialment pel que fa al paquet d’entrada i forfet. Segons ha indicat, aquesta tendència s’ha vist afavorida per “una molt bona temporada d’hivern” i per les nevades registrades, un factor que ha tingut incidència directa en l’atractiu del festival.

Comparteix
Notícies relacionades
El tall de la RN20 s’allarga sense previsió de reobertura “a curt termini” després de confirmar-se la fragilitat del vessant
Encamp manté “un seguiment constant” del tall i admet que “preocupa molt especialment el bloqueig viari”
Prop d’una setantena d’immobles per sota dels 400.000 euros es venen amb contractes de lloguer vigents actuals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’alcohol al volant manté el pes dels delictes contra la seguretat col·lectiva durant el 2025, amb 354 casos registrats
  • Societat, Successos
Mor el conductor d’un vehicle espanyol en col·lidir frontalment amb un altre al terme municipal d’Artesa de Segre
  • Societat
El Canillo Brilla es consolida en la seva segona edició rebent 24.000 visitants, en part gràcies al canvi d’ubicació
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Bus Unió es consolida amb més de 10.900 usuaris a la vall central durant els tres primers mesos de funcionament
  • Parròquies, Societat
González garanteix transparència amb una comissió davant els retrets d’Astrié pels sobrecostos de la plaça del Poble
  • Parròquies
El comú estudia dos terrenys a la Covanella i la Cortinada com a possibles ubicacions del centre sociosanitari
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu