Tecnologia

El domini .ad inicia una nova etapa amb l’entitat Accent Obert com a proveïdor tècnic en la infraestructura

Ha estat seleccionat per Andorra Telecom, companyia que continuarà com a responsable de la gestió i comercialització del .ad

La nova etapa del domini .ad ja és una realitat. Andorra Telecom ha seleccionat l’entitat Accent Obert, amb seu a Barcelona, com a proveïdor tècnic per a la gestió del domini de primer nivell del país en un moment clau per reforçar la infraestructura digital andorrana. Així ho ha confirmat aquesta setmana el director general d’Accent Obert, Joan Abellà, qui ha subratllat el valor d’aquesta col·laboració. “La Fundació.cat, ara Accent Obert, és el proveïdor tècnic d’Andorra Telecom que ens ha seleccionat per la nostra expertesa en la gestió de dominis (el punt cat i el punt barcelona)”, ha apuntat.

Accent Obert, fins ara Fundació .cat, assumeix aquest nou paper com a part de la seva trajectòria en l’àmbit de la identitat digital i la gestió segura de dominis. Ara bé, tot i que la gestió i comercialització del .ad continuarà sent responsabilitat d’Andorra Telecom, Accent Obert aportarà el seu coneixement tècnic en la infraestructura del domini. “Estem molt contents de poder oferir aquest servei i haver participat activament en tot el disseny del rellançament del punt.ad”, ha celebrat Abellà.

Aquesta col·laboració, de fet, s’emmarca dins els objectius actuals d’Accent Obert, que busca assegurar la presència digital pròpia, estable, reconeixible i estructurada de la comunitat catalanoparlant dins l’arquitectura global d’Internet, tot garantint la identitat, la sobirania digital, la protecció dels drets digitals i la projecció internacional de la llengua i la cultura catalanes en un entorn digital en transformació, informa l’ANA.