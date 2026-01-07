El dispositiu de Nadal es tanca amb l’entrada de més de 235.000 vehicles, tot i que condicionat pels talls a França

El dispositiu especial de trànsit del Nadal 2025-2026 ha registrat, fins a aquest dimecres, un total de 235.300 vehicles entrant al país, segons les dades provisionals facilitades pel Servei de Mobilitat. La informació s’ha fet pública a poques hores del tancament del dispositiu, activat amb motiu de les festes nadalenques.
D’acord amb les dades, entre divendres 19 de desembre i dimarts 6 de gener han accedit a Andorra 170.000 vehicles procedents d’Espanya i 65.300 de França. Mobilitat ha indicat que els dies amb més afluència han estat el 2 de gener, amb 18.500 vehicles, i el 30 de desembre, amb 17.100 entrades. Cal destacar que les xifres d’entrades de França s’han vist, previsiblement, condicionades per les protestes de pagesos francesos que van tallar carreteres com a mesura de pressió per la gestió de la dermatosi nodular contagiosa.
L’organisme ha precisat que es tracta de xifres provisionals i que les dades definitives es confirmaran una vegada finalitzat el dispositiu, previst per a aquesta matinada. Així mateix, ha fet una crida a la prudència a les persones que encara circulin per la xarxa viària, demanant paciència i màxima precaució en els desplaçaments.