El ‘Dia D’ per als francesos estén una mà per aproximar el Principat amb Europa i per realçar el camí de pau adoptat

En un dia marcat per una semifinal mundialista que apunta a ser històrica i que precisament ha ajuntat a l’epicentre futbolístic a dues de les nacions que cohabiten majoritàriament al Principat, i que avui s’han congregat multitudinàriament amb la visita dels seus principals ambaixadors; és a dir, els de França i Espanya, en un dia tan especial com el 14 de juliol a uns jardins a l’Ambaixada gal·la en els que ha imperat el sol i la calor.
És per això que tant el cap de Govern, Xavier Espot, qui ja venia ‘escalfat’ després d’una sessió parlamentària aquest matí que ha deixat més retrets que propostes aprovades (pràcticament ni una), i el responsable de l’ambaixada francesa, Nicolas Eybalin, qui han celebrat en el marc de la Festa Nacional la renovació del conveni educatiu que «continuarà garantint les bones relacions bilaterals entre veïns», entre altres assumptes.
A més d’això, el secretari gal ha fet una menció a la recent visita del copríncep francès, Emmanuel Macron, qui també va remarcar aquest aspecte d’entesa entre els països i de l’aproximació d’Andorra amb l’acord amb Europa, com també el reforç en la seguretat per erradicar el contraban i de l’anunci «del primer festival de film francès que tindrà lloc al territori andorrà a partir d’aquest 29 de setembre i fins al 6 d’octubre».
En l’àmbit polític, Eybalin ha realçat, tant en el seu discurs com en declaracions posteriors als mitjans, el camí que va prendre el país per adoptar la seva sobirania com a Estat democràtic, retraient que en el cas de França es va produir a través d’un llarg règim monàrquic, però que ambdós, tot i ser ben diferents, «van arribar a un mateix resultat: a establir als dos territoris un règim polític basat en la participació ciutadana i de la llibertat del dret públic i individual«.
Amb un missatge que recorda així a les paraules de Macron, a qui s’ha referit com a l’autoritat que ha de «vetllar perquè els andorrans siguin ben tractats en aquest país» ha volgut deixar un missatge molt clar i que combrega amb el d’Espot: «Penso que Andorra té un lloc a Europa, per la seva identitat europea, i que d’una manera o una altra, sigui així a través de l’associació, ha de tenir cabuda al seu sistema», ha conclòs l’ambaixador.
La posada en dubte de la neutralitat i el tempo de l’Acord: defensats a la celebració
En una ‘carrera a correcuita’ per a molts parlamentaris que han hagut de desplaçar-se ràpidament fins a l’indret a on s’ha celebrat la Festa Nacional després d’haver assistit i participat en un tercer i darrer dia del Debat d’Orientació Política al Govern (el qual a hores d’ara encara continua el seu transcurs) també han ressonat en consonància les paraules d’un Espot que ha catalogat el discurs d’Eybalin com a «valent» i titllant-lo, alhora, de ser un diplomat que «parla sempre clar».
En aquest sentit, el cap de l’Executiu ha incidit en un dels temes més calents del debat d’avui amb una proposta de resolució que segons ell «no té cap mena de sentit» i sent aquesta la d’una «pretesa pèrdua de neutralitat d’Andorra» que ha formulat la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, i que segons ha defensat el mateix Eybalin, la decisió andorrana d’imposar unes degudes sancions econòmiques i financeres contra l’estat rus per la invasió a Ucraïna «ha estat del tot encertada». Una proposta que altres grups parlamentaris també han desmentit a la consellera d’AE retraient la «neutralitat activa» que exterioritza i exposa el país davant els afers internacionals.
Altrament, el cap de Govern ha manifestat que el tall viari que es durà a terme a la carretera RN20 de cara a l’any vinent encara està en ‘standby’ perquè «estem esperant els informes dels treballs que s’hauran de dur a terme a la zona, recordem per tractar un bloc rocós d’uns 500 metres cúbics, i en funció d’aquests resultats es podrà determinar «quanta porció viària s’haurà de retenir, la qual no sabem encara».
Ja començava a agafar embranzida el mandatari quan aquest mitjà li ha demanat sobre les acusacions del president de Concòrdia, Cerni Escalé (qui no ha pogut assistir a l’acte) i que s’ha demanat per quin motiu el Govern no ha volgut obrir el procés consultiu del referèndum fins ara.
«Ho farem un cop s’hagi signat i hagi estat degudament ratificat pel Parlament Europeu. Sentir coses avui a la cambra com covardia o presa de pèl em semblen del tot surrealistes. Quan el text estigui fil per randa acabat, es podrà fer una campanya ben informada i amb tots els elements, que tindrà lloc abans que l’hagin ratificat tots els països de la UE, no us preocupin», ha finalitzat.
Altres de les cares destacades que s’han apropat a presenciar aquest ‘Dia D’ per als nostres veïns han estat el conseller general Pere Baró o els cònsols majors Sergi González i Rosa Gili. Esperem, a tot plegat, que gaudim d’un gran matx de futbol aquesta nit: i que com sempre, el guanyi el millor!