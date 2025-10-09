Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un agent de policia en un control. | Policia d'Andorra
Reduir la sinistralitat

La policia engega una nova campanya de controls d’alcohol i drogues per reforçar la seguretat a les carreteres

Del 13 al 19 d’octubre s’instal·laran punts de control amb l’objectiu de prevenir accidents, reduir la sinistralitat i conscienciar els conductors

La Policia iniciarà dilluns vinent una nova campanya de control i prevenció de la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, que s’allargarà fins al 19 d’octubre. L’operatiu, impulsat pel Ministeri de Justícia i Interior, preveu la realització de controls específics en diferents punts de la xarxa viària amb l’objectiu de reduir la sinistralitat i millorar la seguretat a les carreteres.

Segons el cos, l’alcohol i les drogues continuen sent un factor determinant en bona part dels accidents de trànsit, motiu pel qual la campanya s’ha plantejat amb una finalitat dissuasiva i preventiva. L’anunci públic dels controls pretén conscienciar els conductors dels riscos que comporta conduir sota els efectes de substàncies.

Límits i sancions

En aplicació d’una sentència sobre els marges d’error dels etilòmetres, la policia procedeix a la detenció d’un conductor amb una taxa igual o superior a 0,87 grams d’alcohol per litre d’aire expirat —o 0,57 en el cas dels conductors professionals—. Per sota d’aquests valors, els agents poden sancionar o traslladar el cas a la Batllia segons la simptomatologia i les circumstàncies del control.

En l’àmbit administratiu, s’imposarà una multa als conductors amb una taxa d’alcoholèmia compresa entre 0,57 i 0,80, i als professionals, a partir de 0,02 fins a 0,50. El marge d’error no s’aplica quan la prova es realitza amb una extracció de sang, on els límits penals es fixen en 0,80 i 0,50, respectivament.

Les infraccions administratives poden comportar una sanció econòmica de 400 euros i la suspensió del permís de conduir fins a dos mesos. Els delictes penals poden suposar multes de fins a 6.000 euros, presó o arrest de fins a dos anys, i la retirada del carnet fins a quatre anys en cas de conductors professionals.

La conducció sota els efectes de drogues també està tipificada com a delicte menor i comporta la suspensió del permís de conduir. Així mateix, la negativa a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia o drogues és motiu de detenció i pot comportar penes de presó o arrest de fins a un any i multes d’entre 600 i 3.000 euros —o fins a 6.000 si es tracta de professionals—.

Vehicles de mobilitat personal

La policia recorda que les normes també són aplicables als usuaris de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal, que estan subjectes al Codi de la circulació i poden ser sancionats o arrestats si superen el límit penal establert. El cos reitera la crida a la responsabilitat i advoca pel “consum zero” d’alcohol i drogues al volant per evitar accidents amb conseqüències greus o irreparables. La pròxima campanya de controls específics tindrà lloc durant les festes de Nadal.

