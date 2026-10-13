El cos penitenciari arribarà als 71 agents amb les cinc incorporacions previstes, però encara en necessitaria nou més

El cos penitenciari d’Andorra disposa actualment de 66 agents i ha iniciat un nou procés de selecció per incorporar cinc efectius més, una mesura que permetrà elevar la plantilla fins als 71 membres. Tot i aquest reforç, el director del Departament d’Institucions Penitenciàries, Miquel Àngel Garcia, creu que encara caldria incrementar els recursos humans per cobrir totes les necessitats del servei. «Si es cobrissin aquestes cinc places, arribaríem als 71 membres uniformats. Jo sempre he pensat que un nombre suficient d’agents per cobrir totes les necessitats al 100% seria d’uns 80. Per tant, encara ens en faltarien nou, però anem pel bon camí», ha manifestat durant les declaracions posteriors a l’acte institucional amb motiu de la patrona del departament.
«Durant els pròxims cinc anys es jubilaran una dotzena de persones. Normalment, cada vegada que algú es jubila es torna a convocar la plaça que ha deixat vacant», ha explicat Garcia, diferenciant, però, aquestes futures jubilacions de les necessitats actuals de personal, tot precisant que «aquestes dotze places es cobriran quan els agents es jubilin», de manera que les substitucions es faran progressivament a mesura que es produeixin les baixes. Altrament, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha destacat els avenços assolits durant el darrer any en matèria de recursos humans: «Aquest any, tres nous agents han superat els sis mesos de formació i han iniciat el període de prova. A més, ja s’ha iniciat el procés per incorporar cinc nous agents», ha assenyalat, defensant, però, la necessitat de continuar reforçant la plantilla del cos penitenciari.
Per altra banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que «no hi ha un sistema penitenciari de qualitat sense un cos penitenciari que estigui ben dimensionat, format i reconegut. Per aquest motiu, des del Govern hem anat fent esforços, dins de les limitacions pressupostàries que sempre existeixen, per reforçar progressivament la plantilla», tot insistint que l’increment d’efectius no s’ha de valorar únicament des d’una perspectiva numèrica, sinó també per les possibilitats que ofereix a l’hora d’organitzar el servei i distribuir les responsabilitats entre els professionals. «Més agents vol dir, sobretot, més capacitat per organitzar els equips, més disponibilitat per afrontar les necessitats del servei i també millors condicions per desenvolupar una tasca que requereix molta responsabilitat», ha remarcat Espot.
«Durant el darrer any hem continuat formant els professionals en diferents àmbits, però molt especialment en matèria de salut mental, en col·laboració amb la Universitat d’Andorra. Una mostra d’això és la formació específica en salut mental que impartirà el SAAS a partir del gener a tots els agents uniformats», ha continuat Molné durant el seu discurs, mentre que Garcia, entrant més en detall, ha apuntat que «aquesta formació sorgeix del conveni de col·laboració que tenim amb el SAAS i l’ha proposada el doctor Joan Soler, cap del Servei de Salut Mental. Està pensada per als agents uniformats, perquè puguin tractar i detectar els perfils que tenim a la presó i identificar amb antelació quan una persona interna pot patir un brot».