  • El ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. | SFGA / JAViladot
Laura Gómez Rodríguez
Convocatòria per a noves incorporacions

El Cos de Duana tindrà 15 nous agents, cinc dels quals reforçaran el pla de xoc contra el contraban al Pas de la Casa

El concurs per cobrir les places ja s’ha obert i les noves incorporacions s’integraran al cos duaner a partir del mes de gener

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha anunciat que s’ha obert un concurs per incorporar nous agents al Cos de Duana, amb l’objectiu de reforçar el dispositiu i garantir el compliment del pla de xoc contra el contraban al Pas de la Casa. Segons ha detallat, “dels 15 agents del Cos de Duana, cinc es dedicaran al pla de xoc del Pas de la Casa”. Casal ha explicat que aquesta mesura “permetrà redistribuir els agents i reforçar la presència operativa a la zona”.

El ministre ha afegit que hi ha convocada una reunió amb els comerciants del Pas de la Casa en el marc de la taula de treball que aborda aquesta problemàtica. Ha remarcat que el Govern vol mantenir un diàleg directe amb el sector: “Si comencem a intercanviar informació a través dels mitjans de comunicació, no és la manera, perquè volem treballar-ho conjuntament”. En aquest sentit, ha destacat que la voluntat és “mirar quina és la mesura que globalment permetrà controlar la situació, sempre des del prisma de l’interès general”.

“Haurem de mirar quina és la mesura que globalment permetrà controlar la situació, sempre des del prisma de l’interès general” – Guillem Casal

Així, el Consell de Ministres ha donat llum verda a l’obertura del concurs a proposta del titular de Finances, Ramon Lladós. Les noves incorporacions permetran avançar en competitivitat i en el control a l’entrada de mercaderies, així com assegurar i verificar la seva qualitat i autenticitat. També reforçaran la seguretat i la recaptació, segons ha informat l’Executiu.

L’Executiu també assenyala que part dels nous efectius s’incorporaran a la Unitat de Lluita contra el Frau, en el marc del pla de xoc destinat a posar fre al contraban de tabac i reforçar la seguretat al Pas de la Casa. Amb aquesta mesura, el Cos de Duana podrà mantenir la seva capacitat de resposta davant les necessitats de control fronterer i donar continuïtat al dispositiu de vigilància duanera.

