Banders gestiona 3.276 trucades durant l’any, un 19,8% més que el 2024, amb més de 2.200 actuacions efectives

El Cos de Banders ha tancat el 2025 amb un augment notable de l’activitat vinculada a l’atenció ciutadana. Al llarg de l’any, el servei ha gestionat 3.276 trucades, una xifra que suposa un increment del 19,8% respecte al 2024, segons es desprèn del balanç anual fet públic aquesta setmana. D’aquest total de comunicacions, els agents han hagut d’intervenir en prop de set de cada deu casos, amb 2.211 actuacions efectives.
La major part dels requeriments han estat relacionats amb incidències de fauna salvatge, espècies regulables i activitats de caça, una tendència que es repeteix any rere any. Com és habitual, els mesos amb més volum de trucades han estat els d’estiu, especialment juliol, agost i setembre, coincidint amb una major presència de persones al medi natural.
L’augment d’actuacions reflecteix una major sensibilització ciutadana i una presència més intensa dels agents al medi natural
Segons ha valorat el director del Cos de Banders, Ferran Teixidó, l’increment de les comunicacions respon a una major sensibilització de la població envers el medi natural i al coneixement creixent de la tasca que desenvolupa el cos. Aquesta evolució ha reforçat la necessitat de consolidar el servei, que durant el 2025 ha dut a terme un període de prova de sis nous llocs de treball amb la previsió d’arribar, a inicis del 2026, a una estructura de 16 agents banders, tres caps d’unitat, una administrativa i un director.
Pel que fa al control i a les infraccions, el balanç reflecteix un increment dels controls i dels atestats, atribuït tant a una presència més gran dels agents sobre el terreny com a l’estabilització de les noves normatives de caça. En l’àmbit de la pesca, s’han efectuat 1.506 controls, principalment als vedats intensius d’Engolasters i Tristaina, fet que ha derivat en 61 atestats, el 90% dels quals s’han resolt amb conformitat i reducció de la sanció. Amb voluntat preventiva, s’han instal·lat cartells informatius a l’estany d’Engolasters i està previst fer-ho també a Tristaina.
Els controls de caça s’han mantingut estables, amb 882 inspeccions i 17 atestats, mentre que la vigilància sanitària de la fauna ha comportat la recollida de més de 440 mostres per detectar possibles malalties. En altres àmbits, s’han registrat 69 atestats per infraccions relacionades amb gossos potencialment perillosos, 18 per ús indegut de vehicles motoritzats al medi natural i 15 per incompliments del reglament d’enceses de foc.