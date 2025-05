Recursos d'empara

El Constitucional anul·la dues condemnes del cas de la ‘cambrera de la coca’ per manca d’errors probatoris

Les resolucions afecten dos dels condemnats en la trama de tràfic i obliguen a dictar noves sentències que resolguin els greuges al·legats

El Tribunal Constitucional ha estimat parcialment dos recursos d’empara interposats contra sentències dictades per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia el 22 de gener del 2025, en el marc del procediment penal derivat de l’operació policial coneguda com a ‘Big Bang’, que va desarticular una xarxa de tràfic de drogues al Pas de la Casa l’any 2023. Les dues resolucions, publicades al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) aquest dimecres, determinen que les condemnes vulneren el dret a la jurisdicció i ordenen la seva anul·lació parcial per manca de motivació jurídica i per la presència d’errors probatoris no corregits.

En un dels casos, el Tribunal Constitucional ha considerat provat que el condemnat va ser sentenciat per tràfic de haixix tot i que aquest extrem no constava en l’acusació formal presentada pel Ministeri Fiscal. La sentència impugnada no va donar resposta motivada a aquest greuge, la qual cosa suposa un vici d’incongruència omissiva, segons el criteri del Tribunal. A més, es detecta una errada material rellevant: les instàncies judicials van considerar que el condemnat havia adquirit 400 grams de haixix, quan ell havia declarat haver comprat-ne per un valor de 400 euros —una quantitat aproximada de 100 grams—. Aquesta confusió hauria incidit directament en la qualificació jurídica dels fets i, per tant, en la gravetat de la pena imposada.

En l’altre recurs estimat, el Constitucional adverteix que la Sala Penal no va justificar adequadament la negativa a aplicar l’atenuant prevista al Codi penal per als menors de 21 anys, malgrat que l’activitat delictiva atribuïda a l’acusat s’estenia a un període durant el qual encara no havia assolit aquesta edat. Tot i que la pena inicial de quatre anys va ser reduïda a tres, el Tribunal considera que aquesta decisió manca de fonamentació clara i coherent, ja que es rebutja formalment l’atenuant però es fa una rebaixa invocant la “relativa joventut” de l’acusat, sense justificar la proporcionalitat d’aquesta mesura. El Constitucional ordena que es dicti una nova resolució que motivi expressament l’aplicació, o no, d’aquest atenuant, tenint en compte el principi d’interès superior del menor recollit en la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

Les dues causes formen part del mateix procediment judicial derivat de l’operació ‘Big Bang’, desenvolupada al gener del 2023, que va culminar amb la confiscació de 342 grams de cocaïna, quantitats menors d’haixix, marihuana i èxtasi, així com més de 17.000 euros en efectiu. En total, mitja dotzena de persones van ser detingudes i posteriorment condemnades per tràfic de drogues, entre elles la persona que va donar nom popular al cas (la coneguda com a cambrera de la coca) i que ha vist recentment reduïda la seva condemna de sis a quatre anys i mig de presó, mantenint-se la multa de 40.000 euros i l’expulsió del país durant 25 anys. Altres condemnats han obtingut revisions parcials de les penes, com la reducció del temps d’expulsió o la devolució de diners comissats.