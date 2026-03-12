Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La Seu de la Justícia. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Justícia

El Consell Superior convoca un concurs de mèrits, fins a l’abril, per formar una llista de magistrats substituts

Poden optar els magistrats dels estats veïns, tant en situació de servei actiu com jubilats, sempre que no hagin complert l'edat de 75 anys

El Consell Superior de la Justícia ha aprovat la convocatòria d’un concurs de mèrits per formar part d’una llista de magistrats substituts. Segons informen, poden optar els magistrats dels estats veïns, tant en situació de servei actiu com jubilats, sempre que no hagin complert l’edat de 75 anys i acreditin un mínim de 15 anys d’antiguitat en la carrera d’origen, d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 66 quarter de la Llei qualificada de la justícia. La selecció dels candidats es farà mitjançant la valoració dels mèrits acreditats i una entrevista.

El nomenament dels magistrats substituts es farà de manera rotatòria entre les persones inscrites a la llista, tot i que l’especialitat podrà ser un criteri determinant a l’hora de fer la designació. Les persones interessades a participar en el concurs han de presentar una sol·licitud, disponible a partir de la publicació al BOPA, dimecres vinent, i el termini de presentació de candidatures finalitzarà a les 15.00 hores de l’1 d’abril.

