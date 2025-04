Salut i benestar

El Consell General dels Joves planteja a la cambra la distribució gratuïta de productes anticonceptius

Tot i rebre la proposta un suport majoritari, alguns consellers han al·legat que la gran despesa i el seu possible mal ús quedaria en entredit

La distribució gratuïta de productes anticonceptius com preservatius i píndoles de l’endemà en farmàcies i centres de salut ha estat una de les principals proposicions de llei que s’han debatut i aprovat per majoria aquest dimecres en el marc del 23è Consell General dels Joves. La proposta, presentada pels alumnes de l’escola de segona ensenyança d’Encamp, té com a finalitat la protecció del jovent a l’hora de mantenir relacions sexuals per tal d’evitar embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual. La proposició de llei ha comptat amb una vintena de vots favorables, cinc en contra i tres abstencions.

Així, el text preveu que Andorra comenci a aplicar una mesura que des de fa temps ja és present en països de l’entorn com Espanya i França. La idea, doncs, és que el Govern sigui qui subvencioni la donació de preservatius i píndoles de l’endemà per a tots els joves menors de 26 anys. La norma, a més, preveu que els menors d’edat que sol·licitin alguns d’aquests productes siguin sotmesos a un seguiment sobre la freqüència d’ús i la quantitat de productes que adquireixin de manera periòdica. També s’ha aprovat la implementació per part de l’Executiu de xerrades relacionades amb l’educació sexual per informar de l’ús correcte d’aquests mètodes, tant dins com fora de l’horari lectiu.

Tot i l’ampli suport amb què ha comptat la proposició de llei, alguns consellers han posat l’accent amb què una part dels joves “poden acabar fent un mal ús dels productes” i també han criticat que el rang d’edat, fins als 26 anys, és “desmesurat”. A banda, els consellers que s’han mostrat en contra han posat en relleu que un repartiment gratuït d’aquests productes anticonceptius també representaria “una gran despesa econòmica per al país” i han alertat dels efectius secundaris negatius que té per al cos la píndola de l’endemà.

Una altra de les propostes aprovades per àmplia majoria −25 cots a favor i 3 en contra− ha estat la proposició de llei per a la regulació estètica de les edificacions amb l’objectiu que les noves construccions s’adaptin a l’entorn natural i cultural del país per tal que es respecti l’estètica tradicional. La mesura, presentada pels alumnes del col·legi Janer, defineix els criteris generals de les edificacions “assegurant que les noves construccions respectin els valors estètics, culturals i paisatgístics del país”.

D’aquesta manera, s’estableix que en les zones culturals les construccions estaran subjectes a la normativa vigent de protecció del patrimoni cultural; en l’entorn urbà es permet la construcció d’habitatges plurifamiliars amb una alçada màxima de 25 mestres i una separació mínima entre edificacions de tres metres; en les zones rurals l’alçada no ha de superar els 18 metres i una amplada de sis metres, i en les zones naturals es proposa que l’alçada màxima sigui de 10 metres i la distància de 30 metres.

A la vegada, la norma especifica que totes les edificacions, independentment de la zona on es construeixin, han d’estar fabricades amb materials locals i ecològics, i han de mantenir les formes i els colors per tal de respectar les característiques tradicionals del territori. També es preveu que el Govern fomenti ajudes i programes de suport per a la rehabilitació de les estructures existents per adaptar-les a l’entorn natural, així com la creació d’una comissió de seguiment per garantir que es respecti la norma.

En tercer lloc, també s’ha aprovat, però de manera més ajustada −13 vots a favor, 8 en contra i 7 abstencions−, establir temps de descans actiu a les escoles a partir del pròxim curs per millorar la concentració dels joves a les aules i fer les hores lectives menys feixugues. Així, la idea és “promoure una escola amb un ambient més distès i relaxat, en què els alumnes estiguin més contents i motivats”, han relatat des del Lycée Comte de Foix.

Per tant, la voluntat dels joves és disposar cada dia de temps entre classes per a fer pauses actives en les quals els alumnes tinguin opcions de fer exercici o jocs al pati. Els principals arguments en contra han girat al voltant que aquestes pauses podrien acabar incrementant l’horari lectiu, que caldria un període de prova previ a la implementació definitiva de la mesura, i que podria afectar negativament a les dinàmiques de les classes.

El 23è Consell General dels Joves també ha aprovat amb 9 vots a favor, 6 en contra i 13 abstencions l’organització de projectes col·laboratius intergeneracionals per a la preservació de la memòria històrica. Segons han relatat els consellers, “la proposta neix amb la voluntat d’enfortir els vincles entre generacions promovent un diàleg actiu entre els joves i les persones grans” i es basa en l’organització d’activitats mitjançant visites a espais històrics existents i la participació conjunta en festes i tradicions culturals. També es preveu la creació d’un espai digital per a la preservació de la memòria històrica que reculli i preservi els coneixements i les tradicions del Principat, així com un seguit de subvencions a càrrec del Govern per fer possible la proposta.

A l’últim, hi ha hagut altres dos punts que s’han aprovat per una àmplia majoria. D’una banda, s’ha acordat la creació d’un carnet escolar per a estudiants d’ESO, batxillerat i Formació Professional en què es recullin tots els avantatges del Carnet Jove i altres existents i que incorporin descomptes culturals, aportacions econòmiques per gastar en material escolar i la gratuïtat del transport públic. Tot plegat amb la finalitat d’augmentar “l’efectivitat en el rendiment lectiu” dels estudiants. A més, suposaria un mecanisme pioner a Andorra tenint en compte que no hi ha molts països que gaudeixin d’una mesura similar.

D’altra banda, s’ha advocat per fomentar al coneixement de la cultura andorrana i altres cultures a les escoles mitjançant diverses mesures com ara l’obligatorietat que les escoles ofereixin dos cops al mes menús de diferents cultures en conformitat amb una enquesta realitzada pels alumnes el curs anterior; una jornada cultural internacional amb motiu del Dia mundial de la diversitat cultural pel diàleg i el desenvolupament (21 de maig) amb activitats col·lectives per a totes les edats, i una jornada cultural andorrana que se celebraria el dia lectiu anterior al Dia de la Constitució amb tot un seguit d’activitats per a tots els alumnes per difondre la tradició andorrana.

La 23a sessió del Consell General de Joves s’ha tancat amb el lliurament del premi del 16è Concurs de cartells, que enguany se l’ha endut l’alumne del Lycée Comte de Foix, Pau Pérez. Els premis per als finalistes han estat un altaveu intel·ligent i cinc entrades per a l’escape room d’Andorra, mentre que el guanyador, a banda d’aquests premis, també s’ha endut uns auriculars bluetooth, informa l’ANA.