El Consell General aprova per unanimitat la proposta de modificació de l’estatut dels seus treballadors

El Consell General ha aprovat aquest matí per unanimitat la modificació de l’estatut dels seus treballadors, una reforma que actualitza diversos aspectes relacionats amb el personal de relació especial i el règim d’excedències dels funcionaris de la institució.
Un dels principals canvis defineix quines són les places de personal de relació especial amb funcions orgàniques o directives dins del Consell General. A partir d’ara, aquesta categoria inclou el secretari o secretària general, l’interventor o interventora general i el cap del gabinet del síndic o síndica general.
La modificació estableix també que aquest personal haurà d’exercir les seves funcions amb «objectivitat, imparcialitat i sotmetiment al Dret», actuant amb neutralitat, professionalitat i respecte a l’ordenament jurídic. A més, es determina que gaudirà dels mateixos drets i assumirà els mateixos deures i responsabilitats que el personal funcionari, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la seva relació laboral.
El text aprovat regula igualment la situació dels funcionaris que siguin nomenats per ocupar aquests càrrecs. En aquests casos, passaran a una situació d’excedència amb reserva de plaça mentre duri el nomenament i, una vegada finalitzi, podran reincorporar-se al lloc de treball que ocupaven anteriorment.
El text delimita els llocs de confiança vinculats a la Secretaria General, la Intervenció General i el gabinet de la Sindicatura
La reforma incorpora també mesures de transparència. Així, es preveu la publicació al Butlletí del Consell General i al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra dels nomenaments, cessaments, funcions i retribucions del personal de relació especial, així com qualsevol modificació que es produeixi posteriorment.
Pel que fa al règim d’excedències, la modificació concreta els supòsits en què els funcionaris podran sol·licitar una excedència amb reserva de plaça. Entre aquests casos hi ha l’accés a la condició de conseller general, el nomenament per a càrrecs institucionals dins del mateix Consell General, del Govern, de l’Administració de Justícia o dels comuns, així com la designació per a organismes internacionals o càrrecs polítics incompatibles amb la feina al Consell General.
Durant aquest període, els treballadors percebran la remuneració corresponent al càrrec que exerceixin i deixaran de cobrar la vinculada a la seva plaça d’origen. El temps d’excedència amb reserva de plaça computarà com a servei actiu a tots els efectes.
La modificació també regula les excedències sense reserva de plaça, que es podran demanar per interès particular, per processos de reestructuració administrativa, per tenir cura de fills o infants en acolliment familiar o per atendre familiars dependents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. En aquests casos, el funcionari no percebrà cap retribució del Consell General i, amb excepcions específiques, el temps d’excedència no computarà com a servei actiu.
Finalment, el text atribueix a la Sindicatura la competència per declarar les situacions d’excedència i resoldre les sol·licituds de reingrés al servei actiu del personal funcionari.