Créixer sense desbordar els equilibris

El debat sobre les quotes d’immigració torna a evidenciar una tensió que Andorra fa temps que arrossega i que no admet solucions simples. Les empreses necessiten treballadors per sostenir l’activitat, mentre que l’arribada de més població pressiona un mercat de l’habitatge ja tensionat i obliga a garantir unes condicions laborals adequades. Entre aquests dos extrems, Govern opta per mantenir les xifres i intentar moderar el creixement. La discrepància entre patronal i sindicats és, per tant, comprensible. La CEA alerta que limitar les autoritzacions no elimina les necessitats de mà d’obra, mentre l’USdA recorda que incorporar treballadors sense habitatge assequible ni condicions dignes pot agreujar problemes que ja existeixen. Les dues preocupacions formen part d’una mateixa realitat. El repte no consisteix només a decidir si 900 autoritzacions són moltes o poques. La qüestió de fons és fins a quin punt el model econòmic, el creixement demogràfic, l’habitatge i la capacitat del país poden avançar al mateix ritme. Sense abordar aquestes variables conjuntament, les quotes continuaran sent una resposta temporal a un debat estructural.