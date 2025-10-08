Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Imatge de com serà l'edifici del Cedre. | Altura
El Periòdic d'Andorra
Habitatges de preu assequible

El concurs per construir els pisos del carrer del Cedre queda desert i Govern demana noves ofertes per via directa

També ha quedat desert el concurs per al condicionament de nous espais de la UdA, el qual haurà de ser reavaluat per Territori i Urbanisme

El concurs pels treballs de construcció d’un edifici d’habitatges de preu assequible al carrer del Cedre d’Andorra la Vella ha quedat sense adjudicació, tal com s’ha informat aquest dimecres a través d’un edicte del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Segons han indicat des de l’Executiu, tot i que hi ha interès per part de les empreses contractistes per executar l’obra, el procediment s’ha declarat desert perquè les ofertes presentades superaven el pressupost previst.

Des del Govern s’ha explicat que, com que es tracta d’una obra prioritària per a l’ens governamental, s’ha optat per una contractació directa que està prevista per la Llei de contractació pública. Així doncs, s’ha demanat a més de tres empreses que presentin noves ofertes amb un pressupost més ajustat. Per tal de no endarrerir els terminis, poden presentar-les fins al proper dimarts 14 d’octubre.

D’altra banda, també ha quedat desert el concurs pels treballs de condicionament de nous espais per a la Universitat d’Andorra. De fet, tal com indica l’edicte del BOPA, la licitació, que gestiona el Ministeri de Territori i Urbanisme, no ha rebut cap proposta que compleixi els requisits, motiu pel qual no s’ha pogut adjudicar el projecte.

