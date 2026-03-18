  • El Comú d'Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Infracció ambiental

El Comú d’Escaldes-Engordany obre un expedient sancionador a un home per llançar escombraries al carrer

Recorden que es tracta d'una infracció que es considera greu segons l'ordinació de Medi Ambient i pot comportar una multa de 300 euros

El Comú d’Escaldes-Engordany ha notificat a través del BOPA l’obertura d’un expedient sancionador a un home per una presumpta infracció ambiental en relació amb la recollida de residus. Segons han explicat, l’home hauria llançat escombraries al carrer, fora dels punts habilitats per aquesta acció. En aquest sentit, i davant la impossibilitat de localitzar la persona, s’ha passat a notificar a través del BOPA, que és el procediment habitual en aquests casos.

Des de la corporació recorden que es tracta d’una infracció que es considera com a greu segons l’ordinació de Medi Ambient i que pot comportar una multa de 300 euros. En detall, en l’expedient sancionador hi consten la data de la constatació de la infracció i el precepte infringit, així com l’import detallat de la sanció. Així, el denunciat pot consultar l’expedient al Departament de Medi Ambient del comú escaldenc i presentar, si escau, les al·legacions que consideri oportunes en defensa dels seus interessos.

Un cop completada la instrucció de l’expedient i examinades, si escau, les al·legacions presentades, el departament competent trametrà l’expedient a la Junta de Govern del comú perquè adopti la resolució que correspongui.

Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

