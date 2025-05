Compromís ferm amb l’equitat

El Comú d’Escaldes-Engordany constata paritat salarial i reforça les polítiques d’igualtat

L'informe destaca l’absència de bretxa salarial significativa i impulsa noves mesures de conciliació i prevenció de l’assetjament laboral

El Comú d’Escaldes-Engordany ha fet públics els resultats del seu pla d’igualtat, elaborat l’any 2023, que conclou que no existeixen diferències salarials rellevants entre homes i dones dins la corporació. L’estudi, impulsat pel Departament de Recursos Humans i amb una vigència de quatre anys, ha comptat amb la participació anònima del personal comunal i proposa diverses accions per fomentar la igualtat d’oportunitats.

Segons l’auditoria retributiva, la bretxa salarial en els sous base se situa en un 0,4%, mentre que, si s’inclouen complements extrasalarials com hores extres o guàrdies, la diferència puja al 5,75%. Aquestes dades, però, poden variar segons el moment de l’anàlisi, ja que aquests complements no són fixos.

En termes de representació, les dones constitueixen el 46,3% de la plantilla i els homes el 53,7%, un percentatge que es considera equilibrat. No obstant això, el pla assenyala que hi ha certs departaments, com les escoles bressol o manteniment, on s’observa una infrarepresentació per sexes.

Pel que fa a la formació, el 55,6% del personal va participar en accions formatives durant el 2023. Tot i que el percentatge d’homes (60,6%) que va seguir formació és lleugerament superior al de dones (55,4%), aquestes últimes van acumular més hores de mitjana: 120,2 hores davant de les 63,6 hores dels homes.

L’estudi també destaca l’aposta per la conciliació de la vida laboral i familiar. Un total de 46 treballadors van sol·licitar adaptacions horàries per motius de conciliació, es van registrar 4 excedències i es van concedir 742,5 dies de permisos per motius personals, com indisposicions o visites mèdiques.

Entre les accions previstes, destaca la implementació d’un protocol per prevenir l’assetjament laboral, sexual o per raó de gènere, la revisió del pla de prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere, i la promoció del llenguatge inclusiu. També s’impulsaran campanyes de sensibilització i mesures per afavorir la corresponsabilitat i la conciliació.

Pel que fa a la formació específica en igualtat, ja s’han programat sessions per a finals de maig i al juny, dirigides tant a comandaments com a la resta del personal, amb la previsió de continuar-les a mitjà i llarg termini.

La consellera de Recursos Humans, Magda Mata, ha afirmat que “cal continuar treballant activament per assolir una igualtat efectiva” i ha reiterat el compromís del Comú per “incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques que s’impulsen des de la corporació”.