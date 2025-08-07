Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'estat actual de la façana del Centre cultural lauredià. | Comú de Sant Julià de Lòria
Recuperació d’infraestructura energètica

El comú de Sant Julià resol la concessió de la planta fotovoltaica del CCL i en reprendrà la gestió directa

La instal·lació de 800 m² es completarà pròximament i s’inclou en el pla de sostenibilitat i transició energètica de la parròquia

El comú de Sant Julià de Lòria ha resolt la concessió administrativa atorgada l’any 2021 per a la instal·lació i explotació d’una planta de generació d’energia fotovoltaica a la coberta del Centre cultural lauredià (CCL), arran de l’incompliment de les obligacions contractuals per part de l’empresa adjudicatària.

Amb aquesta decisió, el consistori recupera la gestió directa de la instal·lació, que ocupa una superfície de 800 metres quadrats. La infraestructura, concebuda com a part del projecte de reforma del CCL, es completarà i entrarà en funcionament durant els pròxims mesos.

Aquesta actuació s’emmarca dins del pla comunal per fomentar la sostenibilitat i la transició energètica, amb l’objectiu d’incrementar l’autosuficiència dels edificis públics. En aquest sentit, el comú preveu que altres espais municipals puguin acollir instal·lacions similars de producció d’energia neta en el futur.

