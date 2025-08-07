El comú de Sant Julià resol la concessió de la planta fotovoltaica del CCL i en reprendrà la gestió directa

El comú de Sant Julià de Lòria ha resolt la concessió administrativa atorgada l’any 2021 per a la instal·lació i explotació d’una planta de generació d’energia fotovoltaica a la coberta del Centre cultural lauredià (CCL), arran de l’incompliment de les obligacions contractuals per part de l’empresa adjudicatària.
Amb aquesta decisió, el consistori recupera la gestió directa de la instal·lació, que ocupa una superfície de 800 metres quadrats. La infraestructura, concebuda com a part del projecte de reforma del CCL, es completarà i entrarà en funcionament durant els pròxims mesos.
Aquesta actuació s’emmarca dins del pla comunal per fomentar la sostenibilitat i la transició energètica, amb l’objectiu d’incrementar l’autosuficiència dels edificis públics. En aquest sentit, el comú preveu que altres espais municipals puguin acollir instal·lacions similars de producció d’energia neta en el futur.